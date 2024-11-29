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2026 Dünya Kupası elemelerinde 2. torbadayız

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#A Milli Takım#Dünya Kupası#Futbol
2026 Dünya Kupası elemelerinde 2. torbadayız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 07:00

ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde yapılacak 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde torbalar belli oldu.

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ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası’nın Avrupa elemelerinde ülkelerin yer alacağı torbalar belli oldu. Türkiye, 13 Aralık Cuma günü Zürih’te gerçekleştirilecek elemelerde 2. torbada yer alacak. Kura çekimi sonunda 12 grup belli olacak. Torbalar şöyle:

1. TORBA: Fransa, İspanya, İngiltere, Portekiz, Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya, Hırvatistan, İsviçre, Danimarka ve Avusturya

2. TORBA: Ukrayna, İsveç, Türkiye, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Çekya ve Norveç 

3. TORBA: İskoçya, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna-Hersek ve İsrail 

4. TORBA: Bulgaristan, Lüksemburg, Belarus, Kosova, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya ve Litvanya 

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5. TORBA: Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn ve San Marino

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#A Milli Takım#Dünya Kupası#Futbol

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