2025'in ilk sürprizi: Arda Güler! Türkiye derken dünya devi... | 'Birçok hayranı var, çok istiyorlar'

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İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adı transfer gündeminden düşmüyor.

BİRÇOK TAKIMLA ADI ANILDI

Ocak ayı transfer döneminde Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Arda Güler'in adı Fenerbahçe, Liverpool, Borussia Dortmund, Real Sociedad, Milan ve birçok Avrupa deviyle anılıyordu.

Yıldız futbolcunun da ilk 11'de daha fazla süre bulabilmek için kiralık olarak ayrılma seçeneğine sıcak baktığı ve menajeriyle görüştüğü öne sürülmüştü.

Bu iddiaların akabinde Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'in takımdan ayrılmayacağını açıklamıştı.

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ANCELOTTI: ARDA AYRILMAYACAK

Tecrübeli çalıştırıcı, "Arda çok yetenekli bir oyuncu ancak çok genç. Futbol topu onunla ile bir aşk yaşıyor. Real Madrid’de bir geleceği var ve kesinlikle ayrılmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

İtalyan teknik adamın sözlerine rağmen Arda Güler için transfer söylentilerinin ardı arkası kesilmiyor...

İngiltere Premier Lig devi Arsenal'in ocak ayı transfer planlaması üzerine bir yazı kaleme alan Daily Mail muhabiri Sami Mokbel, sözlerinde Arda Güler'e de yer verdi.

"ARSENAL'DE HAYRANLARI VAR"

Mokbel'in yazısında, "Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler'in Emirates'te hayranları var ancak İspanyol kulübü, 19 yaşındaki Türk oyuncuyu geleceğin önemli bir parçası olarak görüyor." sözleri yer aldı.

Öte yandan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın da Arda Güler transferi için onay verdiği ve oyuncuyu takımında görmek istediği geçtiğimiz günlerde iddia edilmişti.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMAMIŞTI

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olarak Türk ve dünya basınında büyük ses getiren Arda Güler, Real Madrid kariyerine istediği gibi başlayamamıştı.

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6 AY SAHALARDAN UZAK KALDI, GERİ DÖNDÜ

Transfer olduğu sezonun başında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalan Güler, geçtiğimiz sezon oynanan İspanya Kral Kupası son 32 turunda Arandina'ya karşı oynanan maçta ilk kez resmi bir maçta Real Madrid formasını giymişti.

Devamında birkaç ufak sakatlık daha yaşayan ve ritmini bulmakta güçlük çeken genç futbolcu, sezon sonuna doğru kendisini yeniden kanıtlamak için eline geçen fırsatı iyi değerlendirmişti.

GEÇEN SEZON 6 GOL ATTI

Geçen sezon Real Madrid formasıyla toplam 13 resmi maçta forma şansı bulan Güler, son haftalarda Ancelotti'nin kendisine ilk 11'de yer vermesiyle birlikte takımına 6 gollük bir skor katkısı sağlamıştı.

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BU SEZON 20 MAÇTA FORMA GİYDİ AMA...

Bu sezona ise fizik olarak daha güçlü başlayan Arda Güler, beklediği süreleri alamasa da şu ana kadar 20 resmi maçta forma giydi ve 676 dakika süre aldı. Güler, 1 gol - 3 asistle toplam 4 gole doğrudan etki etti.