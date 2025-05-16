2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi ikiye katladı

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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, üst üste 3. toplamda ise 5. kez 'Dünyanın en çok kazanan sporcusu' oldu.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'un yayımladığı rapora göre; Ronaldo vergiler ve menajer ücretleri hariç tahmini 275 milyon dolar kazandı.

Ronaldo'yu 119 milyon dolarlık gelirle NBA ekibi Golden State Warriors'un yıldızı Stephen Curry takip ediyor.

Boksör Tyson Fury ise 146 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

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Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Dallas Cowboys takımının oyun kurucusu Dak Prescott, 137 milyon dolarla dördüncü sıraya yükseldi.

Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalardaki ezeli rakibi Lionel Messi ise geçen yılki 135 milyon dolarlık gelirini sabit tutmasına rağmen bu yıl iki sıra gerileyerek kendisine beşinci sırada yer buldu.

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10 kişilik listede 3 futbolcu, 3 basketbolcu, 2 beyzbolcu, 1 boksör ve 1 Amerikan futbolcu yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu (2025) şu şekilde: