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2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu! Cristiano Ronaldo, Lionel Messi'yi ikiye katladı

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#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi#Stephen Curry
2025 yılında dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu belli oldu Cristiano Ronaldo, Lionel Messiyi ikiye katladı
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 17:42

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'un her yıl yayımladığı 'Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu' listesinde 2025 yılında Cristiano Ronaldo zirvede yer alırken, ezeli rakibi Lionel Messi iki sıra birden geriledi.

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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, üst üste 3. toplamda ise 5. kez 'Dünyanın en çok kazanan sporcusu' oldu.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes'un yayımladığı rapora göre; Ronaldo vergiler ve menajer ücretleri hariç tahmini 275 milyon dolar kazandı.

Ronaldo'yu 119 milyon dolarlık gelirle NBA ekibi Golden State Warriors'un yıldızı Stephen Curry takip ediyor.

Boksör Tyson Fury ise 146 milyon dolarla üçüncü sırada yer alıyor.

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Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) Dallas Cowboys takımının oyun kurucusu Dak Prescott, 137 milyon dolarla dördüncü sıraya yükseldi.

Cristiano Ronaldo'nun yeşil sahalardaki ezeli rakibi Lionel Messi ise geçen yılki 135 milyon dolarlık gelirini sabit tutmasına rağmen bu yıl iki sıra gerileyerek kendisine beşinci sırada yer buldu.

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10 kişilik listede 3 futbolcu, 3 basketbolcu, 2 beyzbolcu, 1 boksör ve 1 Amerikan futbolcu yer aldı.

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu (2025) şu şekilde:

  1. Cristiano Ronaldo (futbol) | 275 milyon dolar
  2. Stephen Curry (basketbol) | 156 milyon dolar
  3. Tyson Fury (boks) | 146 milyon dolar
  4. Dak Prescott (amerikan futbolu) | 137 milyon dolar
  5. Lionel Messi (futbol) | 135 milyon dolar
  6. LeBron James (basketbol) | 133.8 milyon dolar
  7. Juan Soto (beyzbol) | 114 milyon dolar
  8. Karim Benzema (futbol) | 104 milyon dolar
  9. Shohei Ohtani (beyzbol) | 102.5 milyon dolar
  10. Kevin Durant (basketbol) | 101.4 milyon dolar

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#Cristiano Ronaldo#Lionel Messi#Stephen Curry

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