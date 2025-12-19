'2025 Dembele Yılı'na Hürriyet damgası!

Haberin Devamı

İngiliz The Guardian gazetesinin geleneksel olarak verdiği ‘Yılın En İyi 100 Futbolcusu’ ödüllerini kazananlar dün açıklandı. Yılın futbolcusu ödülünü PSG’li Ousmane Dembele kazandı. PSG’nin geçen sezon Fransa Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğu kazanmasında büyük payı olan Fransız yıldız, FİFA tarafından ‘2025 Yılının En İyi Erkek Futbolcusu’ ve France Football tarafından düzenlenen ‘Ballon d’Or’ ödüllerine de layık görülmüştü.

KYLIAN MBAPPE DÖRDÜNCÜ OLDU

The Guardian’ın 100 kişilik listesinde ikinci sırayı Barcelona’da forma giyen Lamine Yamal alırken, PSG’den Vitinha üçüncü, Real Madrid’den Kylian Mbappe dördüncü, Bayern Münih’ten Harry Kane beşinci oldu. Listenin ilk 10 sırasında PSG ve Barcelona’dan 3’er, Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve Liverpool’dan birer futbolcu yer aldı. G.Saraylı Victor Osimhen 46., milli yıldızlar İnter’den Hakan Çalhanoğlu 52., Real Madrid’den Arda Güler 71., Juventus’tan Kenan Yıldız da 89’uncu basamakta yer buldular.

ARDA TURAN'IN OYU DEMBELEYE

Futbolda dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan organizasyonun jürisinde, Romario, Dunga, Philipp Lahm, Juninho, Dietmar Hamann gibi futbol efsanelerinin yanı sıra Türkiye’den de 4 isim yer aldı; Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Hürriyet yazarları Mehmet Arslan, Uğur Meleke ve Turkish-football. com’dan Emre Sarıgül. Arda Turan oyunu Dembele’den yana kullanırken, Uğur Meleke Yamal’ı, Mehmet Arslan’sa Haaland’ı tercih ettiler.