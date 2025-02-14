2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali İstanbul'da oynanacak

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin İstanbul'da oynanacağını duyurdu.

TVF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli voleybol organizasyonu olan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi 'nde 2025 Dörtlü Final heyecanı İstanbul'da yaşanacak. Voleybol severler, 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenlenecek bu muhteşem organizasyonda Avrupa'nın en iyi dört takımının şampiyonluk mücadelesine tanıklık edecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, organizasyon ile ilgili düşüncelerini aktaran TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, finale ev sahipliği yapacakları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu büyük organizasyonun ülkemize alınmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm takımlara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Avrupa Voleybol Konfederasyonuna ( CEV ) ve Başkan Roko Sikiric'e de bu önemli organizasyonu Türkiye'ye emanet ettikleri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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