2024’ün rakipsiz kralı Galatasaray

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Kayserispor’u 5-1 yenerek senenin son maçını kazanan Galatasaray, 2024 yılında Süper Lig tarihinin en parlak performansını sergiledi. Sarı kırmızılı takım, bu yıl Süper Lig’de oynadığı 16 deplasman karşılaşmasının tamamını kazanmayı başardı. Bu kategoride Süper Lig tarihinin en uzun serisini yaşayan Aslan, söz konusu maçlarda rakiplerine 50 gol attı. Sarı kırmızılı takım ayrıca 2024’te oynadığı 37 Süper Lig karşılaşmasının 33’ünü kazanırken, 3’ünde berabere kaldı ve sadece 1 kez yenildi. Bu periyotta Fenerbahçe’yi 1-0, 3-1 mağlup edip 1-0 yenilen Cimbom, Beşiktaş’ı 1-0, 2-1, Trabzonspor’u 5-1 ve 4-3’lük skorlarla devirdi.

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REKOR MAKiNESi BURUK, DAUM’U DA GERiDE BIRAKTI

Bu sezon adeta ‘rekor kırma makinesi’ne dönüşen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayseri deplasmanında yeni bir rekora daha imza attı. Başarılı çalıştırıcı, Süper Lig’de görev yaptığı takımda 75 galibiyete en çabuk ulaşan teknik direktör oldu.

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90 MAÇTA 75 GALiBiYET

Sarı kırmızılı takım ile 90. maçına çıkan Buruk, 75 galibiyetin yanı sıra 9 beraberlik ve 6 da mağlubiyet yaşadı. Buruk’tan önce rekor Christoph Daum’a aitti. Alman teknik adam, Fenerbahçe’de 103. maçında 75. galibiyetini elde etmişti.