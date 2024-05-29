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2024 yılı Engel Atlama Türkiye Şampiyonları belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#2024 Yılı Engel Atlama Türkiye Şampiyonası#Türkiye Binicilik Federasyonu#Kemer Country Club
2024 yılı Engel Atlama Türkiye Şampiyonları belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 16:27

2024 Yılı Engel Atlama Türkiye Şampiyonası Yarışmaları Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kemer Country Club ev sahipliğinde düzenlendi. Şampiyonaya 185 at katılım sağladı. Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen en iyi binicilerin 3 gün boyunca kıyasıya yarıştığı şampiyona sonucunda sıralamalar şu şekilde gerçekleşti:

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Yıldız Sporcular

1.Can Doruk Özdemir
2.Onur Narin
3.Alexandra Gökalp
4.Derin Surözü
5.Zeynep Aba

Yetişkin Pro Sporcular
1. Burak Azak
2. Osman Şen
3. Hüsnü Dinç
4. Özgür Özkan
5.Ahmet Berk Başeğmez

Genç Sporcular
1.Ege Çevik
2.Duru Ayan
3.Mahmut Kaan Doğan
4.Kayra Artam
5.Selim Kerim Gürdoğan 

U25 Sporcular
1.Duru Ersoy
2.Tara Subaşı
3.Fatih Bora Tarhan
4.Irmak Mermer
5.Emre Bulaadoğlu

Yetişkin Pro Biniciler yarışması TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınladı.

Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Genel Sekreteri Önder Karaeş ve Kemer Country Club Atlı Spor Direktörü Ela Açar tarafından takdim edildi.

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#2024 Yılı Engel Atlama Türkiye Şampiyonası#Türkiye Binicilik Federasyonu#Kemer Country Club

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