2024 yılı Engel Atlama Türkiye Şampiyonları belli oldu

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Yıldız Sporcular

1.Can Doruk Özdemir

2.Onur Narin

3.Alexandra Gökalp

4.Derin Surözü

5.Zeynep Aba

Yetişkin Pro Sporcular

1. Burak Azak

2. Osman Şen

3. Hüsnü Dinç

4. Özgür Özkan

5.Ahmet Berk Başeğmez



Genç Sporcular

1.Ege Çevik

2.Duru Ayan

3.Mahmut Kaan Doğan

4.Kayra Artam

5.Selim Kerim Gürdoğan

U25 Sporcular

1.Duru Ersoy

2.Tara Subaşı

3.Fatih Bora Tarhan

4.Irmak Mermer

5.Emre Bulaadoğlu

Yetişkin Pro Biniciler yarışması TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınladı.

Sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Av. Doç. Dr. Safa Koçoğlu Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, Genel Sekreteri Önder Karaeş ve Kemer Country Club Atlı Spor Direktörü Ela Açar tarafından takdim edildi.