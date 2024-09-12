2024 Balkan Kupası'nda şampiyon Galatasaray oldu

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TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar, Britt Bongaerts, Alexia Carutasu, İlkin Aydın, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Yasemin Güveli, Eylül Akarçeşme(L) 6’sıyla başladı.

Maçın başından sonuna rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, PAOK'u 25-17, 25-21 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 yenerek 2024 Balkan Kupası’nı müzesine götürdü. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 16 sayı ile Galatasaraylı Alexia Carutasu oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası maçlarının ilk iki gününde oynadığı mücadelelerde Bosna Hersek’ten ZOK Igman ve Kosova’dan KV Drita takımını 3-0 mağlup etmişti