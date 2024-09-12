×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

2024 Balkan Kupası'nda şampiyon Galatasaray oldu

Güncelleme Tarihi:

#Galatasaray#Balkan#Voleybol
2024 Balkan Kupasında şampiyon Galatasaray oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2024 22:09

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası'nın son mücadelesinde Yunanistan temsilcisi PAOK'u 25-17, 25-21 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 yenerek 2024 Balkan Kupası’nın sahibi oldu.

Haberin Devamı

TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılılar, Britt Bongaerts, Alexia Carutasu, İlkin Aydın, Katarina Lazovic, Eline Timmerman, Yasemin Güveli, Eylül Akarçeşme(L) 6’sıyla başladı.

Maçın başından sonuna rakibine üstünlük sağlayan Galatasaray, PAOK'u 25-17, 25-21 ve 25-20'lik set sonuçlarıyla 3-0 yenerek 2024 Balkan Kupası’nı müzesine götürdü. Karşılaşmanın en skorer ismi ise 16 sayı ile Galatasaraylı Alexia Carutasu oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Balkan Kupası maçlarının ilk iki gününde oynadığı mücadelelerde Bosna Hersek’ten ZOK Igman ve Kosova’dan KV Drita takımını 3-0 mağlup etmişti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Balkan#Voleybol

BAKMADAN GEÇME!