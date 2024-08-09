2024-25 son şampiyon Galatasaray’la açılıyor! Okan Buruk'un 11'i netleşti

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Süper Lig’de 74 günlük hasret bugün sona eriyor. 2024- 25 sezonu son şampiyon Galatasaray ile Hatayspor arasında RAMS Park’ta oynanacak mücadele ile resmen start alıyor.

2. YARIDA 21 HAFTA OYNANACAK

Bu yıl 67.’si oynanacak sezonda toplam 19 takım mücadele edecek. Toplamda 38 haftanın oynanacağı ligde her takım 1 haftayı bay geçecek. Sezonun ilk yarısı 20 Aralık’ta başlayacak 17. hafta karşılaşmaları ile tamamlanacak. 21 haftanın oynanacağı ikinci yarı ise 3 Ocak’taki 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve 1 Haziran 2025’te sona erecek.

iSTANBUL’DAN 6 TAKIM YER ALACAK

Türkiye’nin 12 farklı ilinden 19 takım toplam 342 maçın oynanacağı 2024-25 sezonunda başarılı olmaya çalışacak. İstanbul 6 takımla ligde en çok takımı bulunan şehir olarak öne çıkıyor. Antalya da yine 2 takımla (Antalyaspor, Alanyaspor) ligde mücadele edecek. Takımlar kadrolarında 14 yabancı bulundurabilecek. Maç kadrosunda 12, sahada ise 11 yabancı oyuncu yer alabilecek.

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SÜPER KUPA’NIN YARALI ASLANI LiGi MORALLi AÇMAK iSTiYOR

Süper Lig’de geride kalan sezonu 102 puanla rekor kırarak şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray 2024-25’in açılış maçında sahasında Hatayspor’u konuk ediyor. RAMS Park’ta saat 21.00’de başlayacak karşılaşmada Turgut Doman düdük çalacak. Süper Kupa mücadelesinde ezeli rakibi Beşiktaş’tan ağır bir yenilgi alan Cimbom seyircisi önünde sezona moralli başlamak istiyor. Batshuayi, Süper Kupa’da siftah yaparken Okan Buruk’un görev vermesi durumunda yeni transferler Elias Jelert ve Gabriel Sara bugün ilk maçlarına çıkabilir.

82 GÜN SONRA TARAFTARIYLA KAVUŞACAK

Galatasaray, 82 gün sonra RAMS Park'ta taraftarının önünde sahaya çıkacak.

Üst üste ikinci kez şampiyon olduğu sezonda iç sahadaki son maçını 19 Mayıs'taki Fenerbahçe derbisiyle yapan sarı-kırmızılı takım, 2 ay 21 gün sonra taraftarıyla buluşacak.

TRANSFERLER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde yapılan 2 transfer teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla maçlarına çıkacak.

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Sarı-kırmızılı kulüp, devam eden transfer döneminde Michy Batshuayi, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı renklerine bağladı. Batshuayi, Beşiktaş ile yapılan Turkcell Süper Kupa maçında süre alırken, Jelert ile Sara henüz bir maçta mücadele etmedi.

Okan Buruk'un görev vermesi halinde 21 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jelert ile 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Sara ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

SEZON ÖNCESİ 6 MAÇIN 4'ÜNÜ KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de 9 Ağustos Cuma günü başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

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Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi müsabaka olan Türkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 yenildi.

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Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.