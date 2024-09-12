2023 yılı Nimet Üyken Basın Ödülleri sahiplerini buldu! Hürriyet'e 3 ödül...

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TJK Genel Sekreteri Gülnur Gülerce ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş'in açılış konuşmasını yaptığı özel gecede; Türkiye Jokey Kulübü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve At Yarışı Yazarları Derneği temsilcilerinden oluşan seçici kurul 45 eseri değerlendirdi, 15 eseri ödüle layık gördü.

Yazılı medyada Hürriyet Gazetesi’nden Süleyman Arat, ‘Gazi Koşusu’nun Şampiyon Kardeşleri’ başlıklı eseriyle ‘İnceleme-Araştırma’ kategorisinde, Zeynep Bilgehan ve Şebnem Nuraydın ‘Kazanacak At Yıldızıyla Doğar’ adlı eserleriyle Röportaj’da ödüle layık görüldüler.





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Ayrıca Spor Arena ekibimizden Gamze Türk de ‘Mehmet Kaya: Rüyada Gibiyim / Aile Olarak Kazanmak Ayrı Bir Duygu’ başlıklı eseriyle Özel Ödül’e hak kazandı.