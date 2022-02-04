2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda görkemli açılış! Milli sporcular...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyorBunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?#Meta
Ve beklenen oldu... Resmen meydan okudularVe beklenen oldu... Resmen meydan okudular#Rusya
Ozan Tufan çok farklı döndü İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...Ozan Tufan 'çok farklı' döndü! İngiltere sonrası kilo değişimi dikkat çekti...#Ozan Tufan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğduCumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmesinin detaylarını anlattı: Görüşmede bende bu umut doğdu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Çirkin saldırının ardından flaş gelişme İlk ifadeleri: AlkollüydükÇirkin saldırının ardından flaş gelişme! İlk ifadeleri: Alkollüydük!#Onur Anıtı
MSBden Yunanistana sert tepki: İnsanlık dışı muameleye derhal son verilmeliMSB'den Yunanistan'a sert tepki: İnsanlık dışı muameleye derhal son verilmeli#Milli Savunma Bakanlığı
Tarihi köprü ünlü milyarder için sökülecek Halk çileden çıktı...Tarihi köprü ünlü milyarder için sökülecek! Halk çileden çıktı...#Jeff Bezos
Kritik hata başına iş açtı... Tam 817 bin aracını geri çağıracakKritik hata başına iş açtı... Tam 817 bin aracını geri çağıracak#Tesla
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme! Şüphelilerin ilk ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Dünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılarDünya bu deneyi konuşuyor... Bile Bile virüs bulaştırdılar!#Koronavirüs
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mıAmatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?#Hava Durumu
Akılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktıAkılalmaz... 14 aydır karantinada, yaptırdığı 78 koronavirüs testi de pozitif çıktı#İstanbul
Adaylar açıklandı, tartışma başladı: Annesini anlatıyor diye görmezden geldiAdaylar açıklandı, tartışma başladı: Annesini anlatıyor diye görmezden geldi#BAFTA
Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor Son 6 metre kaldı ancak...Tüm ülke nefesini tuttu bekliyor! Son 6 metre kaldı ancak...#Fas
Yaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmazYaptırdığı evler başlarına yıkıldı: Hâlâ bu adamı seviyorlar, inanılmaz! #Brad Pitt
HABERLERSpor Arena Haberleri Diğer Haberleri

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda görkemli açılış! Milli sporcular...

#Pekin2022#Olimpiyat Oyunları#Pekin
2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında görkemli açılış Milli sporcular...

Kış olimpiyatlarının 22.'si, bugün Pekin'de resmi olarak başladı. 2022 Kış Olimpiyat Oyunları, bugün Pekin Ulusal Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayan görkemli bir törenle resmi olarak start aldı. Milli sporcular, açılış seremonisinde sahne alan ikinci ülke oldu.

Haberin Devamı

2022 Kış Olimpiyat Oyunları, bugün Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Milli sporcular, Çin alfabesine göre yapılan sıralamadan dolayı açılış seremonisinde geçit yapan ikinci kafile oldu.

Oyunlara yedi sporcuyla katılan Türkiye'de açılış töreninde Türk bayrağını kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ve sürat patenci Furkan Akar taşıdı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, dört branşta madalya mücadelesi verecek.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunlarında görkemli açılış Milli sporcular...

OYUNLAR TOPLAM 18 GÜN SÜRECEK

Bazı müsabakaların Pekin’e ek olarak Yanqing ve Chongli’de yapılacağı oyunlara toplam 91 ülke katılacak. Toplam 15 branşta yapılacak ve 20 Şubat’ta sona erecek olan oyunlar için Çin 3.9 milyar dolar harcadı ki bu 2008’deki yaz oyunları için harcanan 43 milyar doların yaklaşık 10’da 1’i kadar... Kış olimpiyat oyunlarında daha önce hiç madalya kazanamayan Türkiye, Pekin’e 6’sı kayak 1’i patende olmak üzere 7 sporcuyla gidecek. 1936’dan bu yana sadece üç kış olimpiyatı (1952, 1972, 1980) kaçıran Türki ye, bir önceki Sochi Olimpiyatları’nda 6 sporcuyla temsil edilmişti.

Haberin Devamı

KAR DEĞİL KURŞUN GEÇİRMEZ BUZ!

Oyunlar, Çin’in en kuru bölgelerinden biri olan Pekin’de yapılırken karların çoğunun yapay olması sporcular tarafından hoş karşılanmıyor. ABD’li snowboard sporcusu Jamie Anderson bu yapay kara ‘kurşun geçirmez buz’ olarak nitelendirirken “Karın çoğu yapay ve bu hiç de ideal bir şey değil, kesinlikle üzerine düşmek istemezsiniz” dedi. Nitekim dün Japon Snowboard sporcusu Rina Yoshika antrenman sırasında çok kötü bir şekilde düşüp sakatlandı ve hastanelik oldu.

BU İSİMLERE DİKKAT: ÜŞÜTÜK POPOLAR YİNE SAHNEDE!

-Erkekler serbest stil kayak ta 18 kez dünya şampiyonu olan Kanadalı Mikael Kingsbury, unvanını korumak için mücadele edecek.

-Kadınlar serbest kayakta 18 yaşındaki Eileen Gu’nun performansı merakla bekleniyor. Dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran ABD doğumlu sporcu, annesinin memleketi Çin adına yarışacak.

Haberin Devamı

-Sekiz aylık bir sakatlığı geride bırakan Japon Yuzuru Hanyu erkekler artistik patinajda üst üste üçüncü olimpiyat altınını alıp İsveçli Gillis Grafstroem’in başarısını tekrar etme amacında.

-Slovak Petra Vlhova bu sezon 5 dünya slalom Dünya Kupası zaferi kazandı ve kariyerinin ilk olimpiyat altınını almanın peşinde ancak bunun için son olimpiyat şampiyonu ABD’li Mikaela Shiffrin’i geçmek zorunda.

-Dünyaca ünlü ‘Üşütük popolar’ filmine konu olan Jamaika hem erkekler hem de kadınlarda yarış kızağı kategorisinde yarışacak.

-Kadınlar artistik patinajda 15 yaşındaki dünya klasman lideri Kamila Valieva mutlaka izlenmesi gereken sporculardan.

COVID'E SIFIR TOLERANS

Haberin Devamı

Covid 19 pandemisinin dünyaya yayıldığı Çin, oyun lar öncesinde ziyaretçilerde oluşan endişeyi gidermek için çok sıkı önlemler alıyor.

Olimpiyat kafilelerin hepsi charter uçuşlarla Pekin'e varırken kişisel koruyucu ekipman giyen personeller tarafından karşılanıyor. 'Sıfır tolerans' mantığıyla hareket eden Çinli yetkililer oyunlara katılan herkese günlük test uyguluyor. Oyunlara yabancı seyircilerin girmesi yasak olduğu gibi genel halka bilet satışı da yapılmıyor. Oyunları sadece belli sayıda davetlinin izlemesine izin veriliyor. Öte yandan oyunlarda şimdiye dek 11 kişi Covid nedeniyle hasta neye kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pekin2022#Olimpiyat Oyunları#Pekin

BAKMADAN GEÇME!

Samsunda Onur Anıtı’na çirkin saldırı Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

Samsun'da Onur Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

#Onur Anıtı
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Samsunda Onur Anıtı’na çirkin saldırı Atatürk Anıtına saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

Samsun'da Onur Anıtı’na çirkin saldırı! Atatürk Anıtı'na saldıran kuzenler tutuklandı... İşte ilk ifadeleri

#Onur Anıtı
Bunun adı ÇÖKÜŞ Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Metada neler oluyor

Bunun adı ÇÖKÜŞ! Bir günde yüzde 26 değer kaybetti... Meta'da neler oluyor?

#Meta
Amatör meteorologlar kafa karıştırdı 14 Şubatta kar yağacak mı

Amatör 'meteorologlar' kafa karıştırdı! 14 Şubat'ta kar yağacak mı?

#Hava Durumu