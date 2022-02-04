2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda görkemli açılış! Milli sporcular...

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2022 Kış Olimpiyat Oyunları, bugün Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Milli sporcular, Çin alfabesine göre yapılan sıralamadan dolayı açılış seremonisinde geçit yapan ikinci kafile oldu.

Oyunlara yedi sporcuyla katılan Türkiye'de açılış töreninde Türk bayrağını kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ve sürat patenci Furkan Akar taşıdı. 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, dört branşta madalya mücadelesi verecek.

OYUNLAR TOPLAM 18 GÜN SÜRECEK

Bazı müsabakaların Pekin’e ek olarak Yanqing ve Chongli’de yapılacağı oyunlara toplam 91 ülke katılacak. Toplam 15 branşta yapılacak ve 20 Şubat’ta sona erecek olan oyunlar için Çin 3.9 milyar dolar harcadı ki bu 2008’deki yaz oyunları için harcanan 43 milyar doların yaklaşık 10’da 1’i kadar... Kış olimpiyat oyunlarında daha önce hiç madalya kazanamayan Türkiye, Pekin’e 6’sı kayak 1’i patende olmak üzere 7 sporcuyla gidecek. 1936’dan bu yana sadece üç kış olimpiyatı (1952, 1972, 1980) kaçıran Türki ye, bir önceki Sochi Olimpiyatları’nda 6 sporcuyla temsil edilmişti.

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KAR DEĞİL KURŞUN GEÇİRMEZ BUZ!

Oyunlar, Çin’in en kuru bölgelerinden biri olan Pekin’de yapılırken karların çoğunun yapay olması sporcular tarafından hoş karşılanmıyor. ABD’li snowboard sporcusu Jamie Anderson bu yapay kara ‘kurşun geçirmez buz’ olarak nitelendirirken “Karın çoğu yapay ve bu hiç de ideal bir şey değil, kesinlikle üzerine düşmek istemezsiniz” dedi. Nitekim dün Japon Snowboard sporcusu Rina Yoshika antrenman sırasında çok kötü bir şekilde düşüp sakatlandı ve hastanelik oldu.

BU İSİMLERE DİKKAT: ÜŞÜTÜK POPOLAR YİNE SAHNEDE!

-Erkekler serbest stil kayak ta 18 kez dünya şampiyonu olan Kanadalı Mikael Kingsbury, unvanını korumak için mücadele edecek.

-Kadınlar serbest kayakta 18 yaşındaki Eileen Gu’nun performansı merakla bekleniyor. Dünya şampiyonluğunu elinde bulunduran ABD doğumlu sporcu, annesinin memleketi Çin adına yarışacak.

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-Sekiz aylık bir sakatlığı geride bırakan Japon Yuzuru Hanyu erkekler artistik patinajda üst üste üçüncü olimpiyat altınını alıp İsveçli Gillis Grafstroem’in başarısını tekrar etme amacında.

-Slovak Petra Vlhova bu sezon 5 dünya slalom Dünya Kupası zaferi kazandı ve kariyerinin ilk olimpiyat altınını almanın peşinde ancak bunun için son olimpiyat şampiyonu ABD’li Mikaela Shiffrin’i geçmek zorunda.

-Dünyaca ünlü ‘Üşütük popolar’ filmine konu olan Jamaika hem erkekler hem de kadınlarda yarış kızağı kategorisinde yarışacak.

-Kadınlar artistik patinajda 15 yaşındaki dünya klasman lideri Kamila Valieva mutlaka izlenmesi gereken sporculardan.

COVID'E SIFIR TOLERANS

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Covid 19 pandemisinin dünyaya yayıldığı Çin, oyun lar öncesinde ziyaretçilerde oluşan endişeyi gidermek için çok sıkı önlemler alıyor.

Olimpiyat kafilelerin hepsi charter uçuşlarla Pekin'e varırken kişisel koruyucu ekipman giyen personeller tarafından karşılanıyor. 'Sıfır tolerans' mantığıyla hareket eden Çinli yetkililer oyunlara katılan herkese günlük test uyguluyor. Oyunlara yabancı seyircilerin girmesi yasak olduğu gibi genel halka bilet satışı da yapılmıyor. Oyunları sadece belli sayıda davetlinin izlemesine izin veriliyor. Öte yandan oyunlarda şimdiye dek 11 kişi Covid nedeniyle hasta neye kaldırıldı.