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2022 FIFA hakem listesi güncellendi

#Merkez Hakem Kurulu#Halil Umut Meler#Zorbay Küçük
2022 FIFA hakem listesi güncellendi

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından ’Hakem Gelişim Programları’ çerçevesinde, 2-7 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenecek 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri’nin resmi açılışı ve FIFA Kokart Töreni Riva’da yapıldı.

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Seminerde sezonun ilk yarısında tespit edilen önemli teknik konularla ilgili verilecek eğitimlerle birlikte hakemlere; UEFA atletik testleri uygulanacak ve fiziksel ölçümler yapılacak.

Seminerdeki teknik konular MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato tarafından anlatılacak.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu ve Sağlık Kurulu tarafından uygulanmaya başlanan Mental Gelişim çalışmaları çerçevesince Stratejik Düşünme çalışması yer alacak.

ZORBAY KÜÇÜK İLK KEZ KOKART ALIRKEN, HALİL UMUT MELER ELİT KATEGORİYE YÜKSELDİ

İlk defa FIFA listesine giren Zorbay Küçük’e kokartını TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı. UEFA Elit Kategori’ye yükselen Halil Umut Meler’e ise TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından bir başarı plaketi takdim edildi.

Ayrıca Hilmi Ok’un oğlu Alpaslan Ok’a MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu tarafından merhum Hilmi Ok’un anısına bir plaket verildi.

2022 FIFA hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:

FIFA HAKEMİ

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Halil Umut Meler

Arda Kardeşler

Abdulkadir Bitigen

Yaşar Kemal Uğurlu

Zorbay Küçük

FIFA YARDIMCI HAKEMİ

Bahattin Duran

Tarık Ongun

Mustafa Emre Eyisoy

Ceyhun Sesigüzel

Kerem Ersoy

Serkan Olguncan    

İbrahim Çağlar Uyarcan

Cevdet Kömürcüoğlu

Abdullah Bora Özkara

Ali Saygın Ögel

FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ

Cüneyt Çakır

Ali Palabıyık

Abdulkadir Bitigen

Mete Kalkavan

Arda Kardeşler

Yaşar Kemal Uğurlu

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#Merkez Hakem Kurulu#Halil Umut Meler#Zorbay Küçük

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