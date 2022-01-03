2022 FIFA hakem listesi güncellendi

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Seminerde sezonun ilk yarısında tespit edilen önemli teknik konularla ilgili verilecek eğitimlerle birlikte hakemlere; UEFA atletik testleri uygulanacak ve fiziksel ölçümler yapılacak.

Seminerdeki teknik konular MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato tarafından anlatılacak.

Ayrıca Merkez Hakem Kurulu ve Sağlık Kurulu tarafından uygulanmaya başlanan Mental Gelişim çalışmaları çerçevesince Stratejik Düşünme çalışması yer alacak.



ZORBAY KÜÇÜK İLK KEZ KOKART ALIRKEN, HALİL UMUT MELER ELİT KATEGORİYE YÜKSELDİ



İlk defa FIFA listesine giren Zorbay Küçük’e kokartını TFF Başkanı Nihat Özdemir taktı. UEFA Elit Kategori’ye yükselen Halil Umut Meler’e ise TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı tarafından bir başarı plaketi takdim edildi.

Ayrıca Hilmi Ok’un oğlu Alpaslan Ok’a MHK Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu tarafından merhum Hilmi Ok’un anısına bir plaket verildi.



2022 FIFA hakem listesinde yer alan hakemler şöyle:



FIFA HAKEMİ



Cüneyt Çakır



Ali Palabıyık



Halil Umut Meler



Arda Kardeşler



Abdulkadir Bitigen



Yaşar Kemal Uğurlu



Zorbay Küçük



FIFA YARDIMCI HAKEMİ



Bahattin Duran



Tarık Ongun



Mustafa Emre Eyisoy



Ceyhun Sesigüzel



Kerem Ersoy



Serkan Olguncan



İbrahim Çağlar Uyarcan



Cevdet Kömürcüoğlu



Abdullah Bora Özkara



Ali Saygın Ögel



FIFA VİDEO YARDIMCI HAKEMİ



Cüneyt Çakır



Ali Palabıyık



Abdulkadir Bitigen



Mete Kalkavan



Arda Kardeşler



Yaşar Kemal Uğurlu

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