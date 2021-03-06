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GeriFutbol 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde bu ayın maçları ertelendi
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Futbol
Haber Giriş: 06.03.2021 - 23:46 | Son Güncelleme:

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde bu ayın maçları ertelendi

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2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde bu ayın maçları ertelendi

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle bu ay kıta genelinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri maçlarını ertelediğini duyurdu.

CONMEBOL'dan yapılan açıklamada, Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nde bu ay oynanması planlanan beşinci ve altıncı tur maçlarının, daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağı belirtildi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kıta genelinde uygulanan seyahat kısıtlamalarının bu kararın alınmasında etkili olduğu ve ertelenen maç programlarının, FIFA ile yapılacak toplantının ardından yeniden oluşturulacağı ifade edildi.

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