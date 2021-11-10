2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9. hafta başlıyor

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası'nın Avrupa kıtası elemeleri 9. haftası, 3 gün içinde oynanacak maçlarla tamamlanacak.
Elemelerde yarın, A, B, H ve J gruplarında 10, 12 Kasım Cuma günü C, F ve I gruplarında 8, 13 Kasım Cumartesi günü ise D, E ve G gruplarında 7 maç yapılacak.
G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Futbolseverler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT 1'den takip edebilecek.
Elemelerde 9. haftanın programı şöyle:
Yarın:
A Grubu:
20.00 Azerbaycan - Lüksemburg
22.45 İrlanda Cumhuriyeti - Portekiz
B Grubu:
20.00 Gürcistan - İsveç
22.45 Yunanistan - İspanya
H Grubu:
20.00 Rusya - Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 Malta - Hırvatistan
22.45 Slovakya - Slovenya
J Grubu:
20.00 Ermenistan - Kuzey Makedonya
22.45 Almanya - Lihtenştayn
22.45 Romanya - İzlanda
12 Kasım Cuma:
C Grubu:
22.45 İtalya - İsviçre
22.45 Kuzey İrlanda - Litvanya
F Grubu:
20.00 Moldova - İskoçya
22.45 Avusturya - İsrail
22.45 Danimarka - Faroe Adaları
I Grubu:
22.45 Andorra - Polonya
22.45 İngiltere - Arnavutluk
22.45 Macaristan - San Marino
13 Kasım Cumartesi:
D Grubu:
17.00 Bosna Hersek - Finlandiya
22.45 Fransa - Kazakistan
E Grubu:
22.45 Belçika - Estonya
22.45 Galler - Belarus
G Grubu:
20.00 Norveç - Letonya
20.00 Türkiye - Cebelitarık
22.45 Karadağ - Hollanda