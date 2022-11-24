Canlı Anlatım: Brezilya-Sırbistan maçı

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2022 Dünya Kupası G Grubu'nun ilk haftasında Brezilya ile Sırbistan kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı bitti

Brezilya: 0

Sırbistan: 0

Goller

BREZİLYA'YA BU ETABA NASIL GELDİ?

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 17 maçtan 45 puan (14G 3B) çıkaran Brezilya; haziranda Güney Kore'yi, eylül ayında da Gana ve Tunus'u yenerek hazırlık maçlarını firesiz atlatıp Katar'a geldi.

2016'dan beri takımın başında olan Adenor Leonardo Bacchi ya da bildiğimiz adıyla Tite; 2018'de, Rusya'da Belçika'ya çeyrek finalde kaybetmenin acısını bu Dünya Kupası'nda çıkarmaya çalışacak.

Tite; "Brezilya, futbolda en parlak geçmişe sahip olan bir ülke ve bu elbette baskı getirecek. Ancak bu bizim için bir problem değil, bu baskıyla oynamaya alışkınız..." açıklamasını yaptı.

Brezilya'NIN EKSİKLERİ

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Philippe Coutinho sakatlığı nedeniyle kadroda kendine yer bulamadı. Roberto Firmino ve Gabriel Barbosa, Tite tarafından tercih edilmedi. Hem Firmino hem de Barbaso son haftalarda oldukça formdaydı.

Hücum merkezinde Richarlison'u izleyeceğiz. Neymar serbest rolde olacak, kanatlardan Vinicius Junior ve Raphinha destek verecek.

Kalede Alisson Becker, stoperde "Marquinhos & Thiago Silva" ikilisi, önlerinde Casemiro forma giyecek. Hafif sakatlıkları bulunan Antony, Bruno Guimaraes ve Alex Telles ise hazır durumda; rotasyonda forma bekleyecekler.

SIRBİSTAN BU ETABA NASIL GELDİ?

Sırbistan bundan 1 yıl önce, Portekiz'i Lizbon'da Aleksandar Mitrovic'in 90. dakikada attığı golle 2-1 yenip eleme grubunu zirvede tamamlayarak Dünya Kupası'na direkt gitme hakkı elde etmişti.

Formda görüntüleri sonrasındaki Uluslar Ligi'nde de devam etti; Norveç, Slovenya ve İsveç'in bulunduğu grubu 13 puanla lider bitirip A Ligi'ne yükselme başarısı elde ettiler. Geçen hafta Bahreyn'i 5-1 yenip turnuva öncesi tüm hazırlıklarını tamamladılar.

Sırbistan'IN KARO DURUMU

Matija Nastasic dışında kadroda göze çarpan bir eksikleri bulunmuyor. Mallorca'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan Nastasic, Dragan Stojkovic tarafından tercih edilmedi de diyebiliriz.

Kupa bileti kazandıran Mitrovic ayağındaki sakatlığı atlattı ve son antrenmanda takımla çalıştı. Maça yetişmesi bekleniyor ancak Stojkovic, Filip Kostic için pek iyimser şeyler söylemedi.

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Savunmada Nikola Milenkovic, orta alanda Sergej Milinkovic-Savic, hücumda Dusan Tadic öne çıkan diğer isimler... Mitrovic yetişmezse Dusan Vlahovic ve/veya Luka Jovic hazır kıta!