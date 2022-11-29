2022 Dünya Kupası | Canlı: İran-ABD maçı

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2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

İran 0-0 ABD

ABD karşısında yaşayacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını aralayacak. Beraberlik olması durumunda ise İngiltere-Galler maçının sonucu beklenecek.

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadelede İspanyol Antonio Mateu düdük çalıyor. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Sargent

İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi, Gholizadeh, Taremi, Azmoun