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2022 Dünya Kupası | Canlı: İran-ABD maçı

Güncelleme Tarihi:

#2022 Dünya Kupası#İran-ABD Maçı#Dunyakupası
2022 Dünya Kupası | Canlı: İran-ABD maçı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2022 15:37

2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD, B Grubu'ndaki son maçlarında karşılaşıyor. Müsabakayı haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

İran 0-0 ABD

ABD karşısında yaşayacağı galibiyet İran'a tarihinde ilk kez son 16 turu kapılarını aralayacak. Beraberlik olması durumunda ise İngiltere-Galler maçının sonucu beklenecek. 

Al Thumama Stadı'nda oynanan ve saat 22.00'de başlayan mücadelede İspanyol Antonio Mateu düdük çalıyor. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

ABD: Turner, Dest, Carter-Vickers, Ream, Robinson, Adams, McKennie, Musah, Weah, Pulisic, Sargent

İran: Beiranvand, Rezaeian, Hosseini, Pouraliganji, Mohammadi, Ezatolahi, Noorollahi, Hajsafi, Gholizadeh, Taremi, Azmoun

 

 

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