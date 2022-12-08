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2022 Dünya Kupası'nda hüsran yaşayan Almanya'da Hansi Flick için karar verildi

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#2022 Dünya Kupası#Almanya#Hansi Flick
2022 Dünya Kupasında hüsran yaşayan Almanyada Hansi Flick için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 09:44

2022 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan Almanya'da tarihi başarısızlığın ardından teknik direktör Hansi Flick ile ilgili karar verildi.

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2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden ve Japonya ile İspanya'nın arkasında kalarak turnuvaya veda eden Almanya'da teknik direktör Hansi Flick'in geleceği ile ilgili karar verildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf yaptığı açıklamada Hansi Flick'in görevine devam edeceğini duyurdu.

Takımı başarıya taşıyacak ismin Flick olduğuna inandıklarını söyleyen Neuendorf; "EURO 2024'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Hedefimiz, EURO 2024'te başarılı olmak. Bunu da Hansi Flick ile başaracağımıza inancımız tamdır." dedi.

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#2022 Dünya Kupası#Almanya#Hansi Flick

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