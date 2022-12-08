2022 Dünya Kupası'nda hüsran yaşayan Almanya'da Hansi Flick için karar verildi

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2022 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda mücadele eden ve Japonya ile İspanya'nın arkasında kalarak turnuvaya veda eden Almanya'da teknik direktör Hansi Flick'in geleceği ile ilgili karar verildi.

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Bernd Neuendorf yaptığı açıklamada Hansi Flick'in görevine devam edeceğini duyurdu.

Takımı başarıya taşıyacak ismin Flick olduğuna inandıklarını söyleyen Neuendorf; "EURO 2024'te ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimiz. Hedefimiz, EURO 2024'te başarılı olmak. Bunu da Hansi Flick ile başaracağımıza inancımız tamdır." dedi.