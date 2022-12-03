Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriDünya Kupası 2022 Haberleri

2022 Dünya Kupası'na Vincent Aboubakar damgası! Tarihe geçti, Zidane sonrası ilk kez...

Güncelleme Tarihi:

#2022 Dünya Kupası#Vincent Aboubakar#Kamerun - Brezilya
2022 Dünya Kupasına Vincent Aboubakar damgası Tarihe geçti, Zidane sonrası ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 15:13

2022 Dünya Kupası'nda dün akşama Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar damga vurdu. Güney Kore'nin Portekiz'i yenip Uruguay'ı kupa dışına atmasının ardından oynanan Kamerun - Brezilya maçında golünü atan Aboubakar, Zinedine Zidane'ın ardından kupa tarihine geçti.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupası'nda grup aşamasının son gününe Vincent Aboubakar damga vurdu. G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Brezilya ile karşılaşan Kamerun'da gol atan Aboubakar, sonrasında yaptığı hareketle adını Dünya Kupası tarihine yazdırdı.

Gözden Kaçmasın

2022 Dünya Kupasında son 16 turu eşleşmeleri belli oldu2022 Dünya Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli olduHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

2022 Dünya Kupasının olay adamı Dusan Vlahovic siftah yaptı Gol sevincinde yasak aşk iddialarına cevap... Milli takım kampında yumruk yumruğa kavga söylentisi...2022 Dünya Kupası'nın olay adamı Dusan Vlahovic siftah yaptı! Gol sevincinde yasak aşk iddialarına cevap... Milli takım kampında yumruk yumruğa kavga söylentisi...Haberi görüntüle

90+2'DE BREZİLYA'YI YIKTI! İSVİÇRE BİR GOL DAHA ATSA...

İkinci maçlar sonunda G Grubu'ndan çıkmayı garantileyen Brezilya, Kamerun karşısına rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Grubun diğer maçında ise Sırbistan ile İsviçre gol düellosuna tutuşmuştu. İsviçre, Sırbistan'ı 3-2 yendi, Brezilya ise Kamerun'a 90+2'de yediği golle 1-0 mağlup oldu. +2 averajı bulunan Brezilya, +1 averajlı İsviçre'nin üzerinde lider olarak son 16 turuna yükseldi. İsviçre ise grup ikincisi olarak gruptan çıktı.

İsviçre, Sırbistan'a 1 gol daha atsaydı Brezilya ile averajını eşitlemiş olacaktı ve daha fazla gol attığı için liderliği alıp son 16 turunda Portekiz'den kaçıp Güney Kore ile eşleşecekti. Brezilya'nın grubu ikinci bitirmesi, turnuva ağacında Arjantin'in önünü finale kadar açmış olacaktı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

2022 Dünya Kupasında Edinson Cavani çıldırdı VAR monitörünü devirdi...2022 Dünya Kupası'nda Edinson Cavani çıldırdı! VAR monitörünü devirdi...Haberi görüntüle

ABOUBAKAR GOLÜNÜ ATTI, FORMASINI ÇIKARIP TARİHE GEÇTİ

Kamerun'u Brezilya karşısında 90+2'de galibiyete taşıyan golü atan Vincent Aboubakar, gol sonrası formasını çıkarıp ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan Aboubakar, ABD'li hakem Ismail Elfath'ı da güldürdü. Coşkulu sevinç gösterisini sonlandırdıktan sonra kırmızı kart göreceği aklına gelen Aboubakar, hakeme gelip sarıldı. Daha sonra takım arkadaşlarının tebrikleri arasında soyunma odasının yolunu tuttu.

2022 Dünya Kupasına Vincent Aboubakar damgası Tarihe geçti, Zidane sonrası ilk kez...

Dünya Kupası'nı 2 gol ve 1 asistle tamamlayan Aboubakar, bir Dünya Kupası maçında hem gol atıp hem kırmızı kart gören ikinci futbolcu oldu. Zinedine Zidane, 2006 Dünya Kupası finalinde gol atmış, daha sonra Materazzi'ye kafa atıp kırmızı kart görmüştü.

SIRBİSTAN GOL ATSA KAMERUN SON 16'YA YÜKSELECEK, ABOUBAKAR OYNAYAMAYACAKTI

Aboubakar'ın kırmızı kartı olumlu şekilde konuşulsa da olası bir başka senaryoda Kamerun açısından büyük bir şok niteliği taşıyabilirdi. 3-2 biten maçta Sırbistan son dakikalarda İsviçre'ye 1 gol atsa, Kamerun grubu ikinci sırada bitirecek ve son 16 turuna yükselecekti. Kırmızı kart gören Aboubakar ise son 16 turu maçında oynayamayacaktı.

Haberin Devamı

2022 Dünya Kupasına Vincent Aboubakar damgası Tarihe geçti, Zidane sonrası ilk kez...

DANİ ALVES BREZİLYA'NIN EN YAŞLI OYUNCUSU OLDU

Brezilya'nın Kamerun'la oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya kaptan olarak çıkan Dani Alves, Brezilya'nın Dünya Kupaları'nda oynayan en yaşlı oyuncusu olarak tarihe geçti. Alves, 39 yaşında Dünya Kupası'nda forma giydi ve Thiago Silva'ya ait olan rekoru kırdı.

BREZİLYA 1998'DEN SONRA İLKİ YAŞADI

Kamerun'a 1-0 yenilen Brezilya, 1998 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez bir grup maçında mağlubiyet aldı. Öte yandan Dünya Kupalarında bugüne kadar hiçbir Afrika ülkesine karşı mağlubiyet yüzü görmeyen Brezilya, Kamerun karşısında bir ilki yaşadı.

2022 Dünya Kupasına Vincent Aboubakar damgası Tarihe geçti, Zidane sonrası ilk kez...

Haberle ilgili daha fazlası:
#2022 Dünya Kupası#Vincent Aboubakar#Kamerun - Brezilya

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020

BAKMADAN GEÇME!

O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık
Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

Doğa, kültür ve eğlence: Yılbaşı tatili için 9 şehirden 10 farklı öneri

#Rota
Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor Nasıl engelleriz

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#3: Ormanlarımız neden yanıyor? Nasıl engelleriz?

##Doğum Yılı 2020