2022 DÜNYA KUPASI SON 16 HEYECANI: İngiltere-Senegal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberin Devamı

İngiltere ile Senegal, bu akşam son 16 turu randevusuna çıkıyor. İki takım, Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Fransa-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İşte, İngiltere-Senegal maçı hakkında bilgiler...

İngiltere-Senegal maçı 4 Aralık Pazar günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Saka

Senegal: E.Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Ciss, N.Mendy; Ndiaye, Diatta, Sarr, Dia.

İNGİLTERE'NİN GRUP MAÇLARI SERÜVENİ

Katar'daki serüveni 6-2'lik İran galibiyetiyle başlayan İngiltere, Galler'i 3-0 yenip B Grubu'nu lider bitirmeden önce ABD ile golsüz berabere kalmıştı.

Galler maçına Bukayo Sako ve Raheem Sterling yerine Phil Foden ve Marcus Rashford'la başlayan TD Gareth Southgate, 3 golün tamamı bu ikiliden gelince Senegal karşılaşması öncesi ilk 11 kurmakta bir miktar zorlanacak.

Haberin Devamı

Southgate; "90 dakika içinde işi bitirmek istiyoruz. Ancak olur da uzatma, hatta penaltıları oynarsak ona da fiziksel ve ruhsal olarak hazır durumdayız..." dedi.

KİMLER İLK 11'DE OLACAK?

İngiliz kaynaklar Harry Kane önderliğindeki hücumun kanatlarında "Rashford & Sterling" izleyeceğimizi yazıyor...

Orta alanda Jude Bellingham'ın yeri garanti; Bellingham'a Declan Rice ile Jordan Henderson veya Mason Mount eşlik edecek.

SENEGAL'İN GRUP MAÇLARI SERÜVENİ

Sadio Mane olmadan geldiği Dünya Kupası'nda, 84'ten sonra yediği gollerle Hollanda'ya 2-0 kaybeden Senegal; sonrasında Katar ve Ekvador'u yenip adını Son 16 takım arasına yazdırmayı başarmıştı.

SENEGAL'İN EKSİKLERİ

İngiltere maçı öncesi takımda 2 önemli eksik göze çarpıyor!

Idrissa Gueye cezalı, Cheikhou Kouyate sakat. Orta sahada "Nampalys Mendy, Pathe Ciss & Pape Gueye" üçlüsü forma giyecek.

Mane'nin yokluğunda hücumda en önemli sorumluluk Boulaye Dia ve Ismaila Sarr'da...

Dia, Katar maçında; Sarr da Ekvador maçında tabela yapıp şu ana kadar sorumluluklarını harfiyen yerine getirdi.

Dia ve Sarr'ı hücumda tamamlayacak kişi Iliman Ndiaye olacak.