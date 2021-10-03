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2022 Dünya Kupası öncesi İngiltere’de aşı krizi!

#İngiltere#Premier Lig#2022 Dünya Kupası
2022 Dünya Kupası öncesi İngiltere’de aşı krizi

Son Milli Futbol Takımı’nda forma giyen bazı oyuncuların Covid-19 aşısı olmayı reddetmeleri büyük bir krize yol açmak üzere...

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Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası’nın organizatörleri, aşı olmayan futbolcuları turnuvadan men etmeyi planlıyor ve kararın bu yönde olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu da aşı taraftarı olan İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate’in oyuncuları aşı olmaları için ikna edip etmemeye veya onları dışarıda bırakma ihtimaliyle karşı karşıya bıraktı.

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Aşı karşıtlığı Premier Lig’de de bir hayli yaygın. İngiliz basınına göre ligde forma giyen futbolcuların neredeyse 3’te 2’si aşı olmaları konusunda ikna edilemedi ve birçoğu aşı olmayı tamamen reddediyor.

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#İngiltere#Premier Lig#2022 Dünya Kupası