2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? İşte açıklanan tarihler

2022 Dünya Kupası maçları, FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Maçların saati ise 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olacak.

Tüm takımlara maçları arasında optimum dinlenme sağlamak amacıyla, grup aşaması 12 gün sürecek.