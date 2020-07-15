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Haber Giriş: 15.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?

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2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak?
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Dünya Kupası 2022 için maçların oynanacağı tarih bilgisi belli oldu. Bu dönem Katar'da gerçekleşecek olan 2022 Dünya Kupası, 8 farklı stadyumda oynanacak. Peki, 2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen bazı bilgiler

2022 Dünya Kupası maçları, FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek. Maçların saati ise 13:00, 16:00, 19:00 ve 22:00 olacak.

Tüm takımlara maçları arasında optimum dinlenme sağlamak amacıyla, grup aşaması 12 gün sürecek.

 

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak

2022 Dünya Kupası maçları ne zaman oynanacak

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