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Canlı Anlatım: Kosta Rika Almanya (Dünya Kupası maçı özeti)

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#Kosta Rika-Almanya Maçı#Kosta Rika-Almanya Maçı Ne Zaman#Dunyakupasi
Canlı Anlatım: Kosta Rika Almanya (Dünya Kupası maçı özeti)
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 15:41

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında Almanya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Almanya ile Kosta Rika, 2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Kosta Rika: 0

Almanya: 1

Goller: 10' Gnabry

İLK 11'LER

Kosta Rika: Keylor Navas; Fuller, Duarte, Waston, Vargas, Oviedo; Tejeda, Aguilera, Borges; Venegas, Campbell

Almanya: Neuer; Kimmich, Süle, Rüdiger, Raum; Goretzka, İlkay; Gnabry, Musiala, Sané; Müller

2022 FIFA Dünya Kupası E Grubu üçüncü maçında Almanya ile Kosta Rika, bugün mücadele ediyor. Al Bayt Stadı'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

Maçı Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetiyor.

KOSTA RİKA'NIN GRUP MAÇLARI SERÜVENİ

Kosta Rika, Katar'daki Dünya Kupası serüvenine İspanya'ya 7-0 kaybederek başladı ancak, sonrasında Japonya'yı 1-0 yendiler ve Almanya karşısında da kazanırlarsa adlarını eleme turuna yazdıracaklar.

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Elbette beraberliğin de gruptan çıkmaya yettiği bir senaryo var fakat İspanya'nın onlara yaptığını, bir de Japonya'ya yapması gerek...

Savunmanın bel kemiği, Konyasporlu Francisco Calvo sarı kart cezalası ve bu kritik maçta arkadaşlarını yalnız bırakacak.

TD Luis Fernando Suarez; "Rakibin gücünü biliyoruz. Maçın her anında zihinsel olarak kendimizi hazır tutmalıyız. Almanya'yı geçip gruptan çıkarsak bu harika olur..." dedi.

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