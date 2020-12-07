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Haber Giriş: 07.12.2020 - 08:03 | Son Güncelleme:

2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Dünya Kupası kura çekimi ile eleme grupları belirlenecek. 2022 Dünya Kupası kura çekimi İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleşecek. Bu çekilişin ardından Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Eleme Grubu da belirlenmiş olacak. A Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı çekilişte 10 grup oluşacak ve toplam 55 ülke katılacak. Peki, 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, merak edilen o detaylar

Dünya Kupası kura çekimi sporseverler tarafından yakından takip edilecek. A Milli Takımımızın ikinci torbadan katılacağı Dünya Kupası kura çekimi, çevrimiçi gerçekleşecek. Peki, 2022 Dünya Kupası kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o detaylar

2022 DÜNYA KUPASI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne katılacak takımların gruplara ayrılacağı kuralar, yarın İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

Türkiye, UEFA üyesi 55 ülkenin katılacağı kuraya, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile birlikte ikinci torbadan katılacak.

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerinde kura torbaları şu şekilde:
1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda
2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya
3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

AVRUPA ELEMELERİ FORMATI

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

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