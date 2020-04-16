2022 Dünya Kupası için flaş öneri: "Katar'dan alınsın..."

Spor Arena Dış Haber | 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilişinde ortaya çıkan rüşvet skandalların ardı arkası kesilmiyor. Kendi döneminde yaşanan rüşvet skandalları sebebiyle 6 yıl futboldan men edilen eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'dan alınıp bir başka ülkeye verilebileceğini söyledi.

Alman basınına konuşan Blatter; "Dünya Kupası'nı halihazırdaki imkanlarıyla düzenleyebilecek bir çok ülke var. Almanya bunu yapabilir ama 2018'den sonra Dünya Kupası ikinci kez Avrupa'da düzenlenmiş olur. Bu olumsuz bir durum. Amerika'da düzenlenebilir. 2026 Dünya Kupası Amerika - Kanada - Meksika ortaklığında düzenlenecek ama Amerika 2022'yi tek başına düzenleyebilir. Şanslıyız ki 2022 Dünya Kupası'nın 48 değil 32 ülkeyle yapılmasına karar verildi. Japonya da yapabilir. Zaten 2022 için aday ülkelerden biriydi." sözlerini kullandı.

Resmi programa göre 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım 2022 - 18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.





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