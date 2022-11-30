Canlı Anlatım: Polonya-Arjantin (Dünya Kupası maçı)

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Arjantin ile Polonya, Dünya Kupası'nda son 16 turu bileti için kozlarını paylaşıyor.

İkinci yarı oynanıyor

Polonya: 0

Arjantin: 0

Goller

İLK 11'LER

Polonya: Szczesny, Bereszynski, Kiwior, Glik, Cash, Zielinski, Krychowiak, Bielik, Frankowski, Swiderski, Lewandowski.

Arjantin: Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, De Paul, Enzo, Mac Allister, Messi, Di María, Álvarez

TRT 1'den naklen yayınlanacak maç, akşam saat 22.00'de başladı ve Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalıyor.

POLONYA GRUPTA ZİRVEDE

Meksika'ya diş geçiremeyen ancak Suudi Arabistan'ı 2-0 yenen Polonya, zorlu Arjantin maçı öncesi 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda 4 puanla zirvede yer alıyor.

TD Czeslaw Michniewicz; "Messi'nin yeteneklerini ve kalitesini biliyoruz. Bir oyuncu onu durduramaz, takım olarak iyi savunma yapmalıyız. Ve yapacağız da! Gerektiğinde de hücumdaki hünerlerimizi göstermekten geri kalmayacağız..." dedi.

Michniewicz'in Suudi Arabistan maçındaki oyuncu tercihlerini çok fazla değiştirmesi beklenmiyor.

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Hücumdaki Robert Lewandowski ve Arkadiusz Milik ikilisinden Milik kenara gelip orta alana Sebastian Szymanski eklenebilir. Beklerde Matty Cash ve Bartosz Bereszynski izleyeceğiz. Lewandowski'ye en büyük desteği Piotr Zielinski verecek. Orta sahadaki "Grzegorz Krychowiak & Krystian Bielik", savunmadaki "Jakub Kiwior & Kamal Glik" ikilileri aynı kalacak.

ARJANTİN'İN GRUP MAÇLARI SERÜVENİ

Katar'daki serüveni şok Suudi Arabistan yenilgisiyle başlayan Arjantin, Lionel Messi önderliğinde (1 gol 1 asist) Meksika'yı 2-0 geçip Polonya maçı öncesi 3 puana ulaşmayı başarmıştı. Suudi Arabistan'ın Meksika'ya da sürpriz yapabilme ihtimalini düşünürsek denklem basit... Polonya'yı yen, grubu lider bitir!

KİMLER İLK 11'DE BAŞLAYACAK?

Meksika maçında kenardan gelip oyunun seyrini değiştiren Enzo Fernandez, bu kez ilk 11'de olacaktır.

Fernandez'in yanında Leandro Paredes ve Rodrigo de Paul forma giyer; hücumdaki "Lautaro Martinez, Lionel Messi & Angel Di Maria" üçlüsü kolay kolay değişmez. "Lisandro Martinez & Nicolas Otamendi" stoper ikilisi Meksika karşısında sınıfı geçti.

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Yeni hedef; Robert Lewandowski'yi durdurmak.