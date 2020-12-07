2022 Dünya Kupası eleme maçları ne zaman? İşte A Milli Takım’ın Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri ve maç tarihleri

2022 Dünya Kupası maçları futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Son dakika açıklamaya göre, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin rakipleri belli oldu. A Milli Takımımız, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİNDE FORMAT NASIL?

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrıldı. Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak. Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde karşılaşmaları 2021’in mart ayında başlayacak ve kasım ayında sonlanacak. İşte, ayrıntılar.

2022 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI NE ZAMAN?

2022 yılında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası’na Avrupa’dan katılacak takımların belli olacağı Avrupa elemelerinde kura çekimi, İsviçre’nin Zürih kentinde yapıldı. Kura çekimine 2’nci torbadan katılan A Milli Futbol Takımı, G Grubu’na düşerken, ay yıldızlıların rakipleri Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu. A Milli Takım’ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu serüveni 2021’in mart ayında start alacak ve kasım ayında sonlanacak.

Tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası 18 Kasım’da başlayıp 18 Aralık’ta sona erecek.

Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

Play-off maçlarının tarihleri 24-25 ve 28-29 Mart 2022

RAKİPLER BELLİ OLDU

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi' ile Türkiye'nin rakipleri belli oldu

İşte 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grupları

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda Cumhuriyeti, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Liechtenstein