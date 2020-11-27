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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.11.2020 - 13:37 | Son Güncelleme:

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin torbaları açıklandı! Milli Takım...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin torbaları açıklandı! Milli Takım...
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FIFA, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimi öncesi ülkelerin yer alacağı torbaları açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre A Milli Futbol Takımı, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya ve Romanya ile ikinci torbada yer aldı.

İsviçre'nin Zürih kentinde 7 Aralık Pazartesi günü TSİ 20.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek kura çekimine, UEFA üyesi 55 ülke katılacak.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na 13 takımın bilet alacağı Avrupa elemelerinin kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. torba: Belçika, Fransa, İngiltere, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Almanya, Hollanda
2. torba: Türkiye, İsviçre, Galler, Polonya, İsveç, Avusturya, Ukrayna, Sırbistan, Slovakya, Romanya
3. torba: Rusya, Macaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Çekya, Norveç, Kuzey İrlanda, İzlanda, İskoçya, Yunanistan, Finlandiya
4. torba: Bosna Hersek, Slovenya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Bulgaristan, İsrail, Belarus, Gürcistan, Lüksemburg
5. torba: Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Faroe Adaları, Azerbaycan, Estonya, Kosova, Kazakistan, Litvanya, Letonya, Andorra
6. torba: Malta, Moldova, Liechtenstein, Cebelitarık, San Marino

- Avrupa elemeleri formatı

Avrupa elemelerinde takımlar, 6'şarlı 5 ve 5'erli 5 gruba ayrılacak.

Takımlar, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak. Bu karşılaşmalar, gelecek yıl mart ile kasım ayları arasında oynanacak.
Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinin torbaları açıklandı Milli Takım...

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