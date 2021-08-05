2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde VAR kullanılacak

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde dördüncü grup maçlarından itibaren kalan maçlarda VAR sisteminin yer alacağı duyuruldu.

Elemelerde ilk 3 maçta VAR sistemi uygulanmamıştı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu ilk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenmişti. Ay-yıldızlı ekip Letonya ile de berabere kalarak puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

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