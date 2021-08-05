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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.08.2021 - 14:51 | Son Güncelleme:

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde VAR kullanılacak

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2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde VAR kullanılacak

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde, eylül ayından itibaren VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemi uygulanacak.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde dördüncü grup maçlarından itibaren kalan maçlarda VAR sisteminin yer alacağı duyuruldu. 

Elemelerde ilk 3 maçta VAR sistemi uygulanmamıştı. A Milli Futbol Takımı, G Grubu ilk maçında Hollanda'yı, ikinci maçında Norveç'i yenmişti. Ay-yıldızlı ekip Letonya ile de berabere kalarak puanını 7'ye yükselterek liderliğini sürdürmüştü.

Türkiye, gruptaki dördüncü karşılaşmasını 1 Eylül'de sahasında Karadağ ile oynayacak.

2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde VAR kullanılacak

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