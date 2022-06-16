Son Dakika: 2022-23 sezonunda Euroleague'e katılacak takımlar açıklandı! Zeljko Obradovic geri dönüyor...

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Euroleague yönetimi bugün yaptığı toplantı sonucunda, 2022-2023 sezonunda yer alacak takımları belirledi.

Euroleague'in resmi internet sitesinden toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, Rusya takımlarının 2022-2023 sezonunda durumu görüşüldüğü ve bu ekiplerin bir yıl daha organizasyona katılamayacağı duyuruldu.

Alınan karara göre, CSKA Moskova, Zenit ve UNICS Kazan, gelecek sezon da Euroleague’de yer almayacak.

OBRADOVIC EUROLEAGUE'E GERİ DÖNDÜ

Başantrenör Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan ile İspanyol temsilcisi Valencia Basket'in ise "wild card" aldığı ifade edildi.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ilk kez Euroleague'de boy gösterecek.

THY Euroleague'de 2022-2023 sezonunda yer alacak takımlar şunlar:

- ALBA Berlin

- Anadolu Efes

- AS Monaco

- Olimpia Milano

- Baskonia

- Kızılyıldız

- Barcelona

- Bayern Munih

- Fenerbahçe Beko

- LDLC Asvel Villeurbanne

- Maccabi Tel Aviv

- Olympiacos

- Panathinaikos

- Partizan

- Real Madrid

- Valencia Basket

- Virtus Bologna

- Zalgiris Kaunas