2021’in ilk büyük CS:GO güncellemesi geldi

2021’in ilk büyük çaplı CS:GO güncellemesi 8 Ocak’ta geldi. Bu güncellemeyle birlikte Valve’in birinci şahıs nişancı oyununun özellikle rekabetçi oyun modu için oldukça büyük değişiklik ve iyileştirmeler geldi.

Release Notes for today are up. Among other things, bots are no longer granted to teams in Competitive matches. Full notes are here: https://t.co/seG0oTAY1E