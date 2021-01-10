2021’in ilk büyük CS:GO güncellemesi geldi

2021’in ilk büyük çaplı CS:GO güncellemesi 8 Ocak’ta geldi. Bu güncellemeyle birlikte Valve’in birinci şahıs nişancı oyununun özellikle rekabetçi oyun modu için oldukça büyük değişiklik ve iyileştirmeler geldi.

Release Notes for today are up. Among other things, bots are no longer granted to teams in Competitive matches. Full notes are here: https://t.co/seG0oTAY1E — CS:GO (@CSGO) January 8, 2021

Bu güncellemeyle gelen en büyük değişikliklerden biri rekabetçi ve wingman maçlarından ‘bot’ların çıkarılması oldu. Bundan sonra oyundan düşen veya atılan oyuncuların yerine takımlarına kendileri yerine bir bot gelmeyecek.

Diğer büyük bir değişiklik ise birkaç gün önce raporlanan ping kullanımının kötüye kullanımına dair hatanın giderilmesi üstüne oldu. Önceden oyuncular ping değerlerine göre duvarların arkasında bir düşman olup olmadığını fark edebiliyordu, şimdiye bu sorun düzeltildi.

Bunlarla birlikte Engage, Cache, Ancient ve Guard haritalarında da düzeltmeler yapıldı. Bu değişiklikler genel olarak optimizasyon iyileştirmeleri ve ‘clipping’ hatalarına odaklı.

Tüm bug düzeltmeleri ve iyileştirmelere CS:GO’nun paylaştığı blog postundan bakılabilir.