2021 yılının en iyisi Beşiktaş

Siyah beyazlılar, 2021’de Süper Lig’de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (12), en fazla gol atan (37) ve aynı zamanda en çok puan toplayan (39) takım oldu.

ViDA LiGDE ‘DALYA’ DEDi

Beşiktaş’ın 2017-2018 sezonunun ara transfer döneminde Dinamo Kiev’den kadrosuna kattığı Hırvat stoper Domagoj Vida, Süper Lig’deki 100. maçına çıktı. ’Dalya’ diyen Vida, bu maçlarda 62. kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Yıldız savunmacı, siyah beyazlılar ile toplamda 123 karşılaşmada forma giyerken, 14 gol attı.

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