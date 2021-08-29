MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu
GeriSpor 2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 29.08.2021 - 20:49 | Son Güncelleme:

2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

28-29 Ağustos 2021 tarihlerinde  Kemer Country Atlı Spor Kulübü tarafından düzenlenen Yeni Biniciler Türkiye Kupasında şampiyon  belli oldu.

Türkiye Binicilik Federasyonu takviminde Özel Unvan Yarışmaları adı altında yer alan  Yeni Biniciler Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları iki gün boyunca 206 at ve binicinin katılımıyla toplam 9 yarışma koşuldu.

Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, Sağlık Sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Hastane Derindere üstlendi.

İki ayak toplamında koşulan baraj yarışmaları kapsamında elde edilen hatasız puanlara göre şampiyonların ilan edildiği organizasyonda Yeni Biniciler Türkiye Kupası Şampiyonu Mahmut Kaan Doğan oldu.

2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

100 Cm ve 110 Cm Derindere Kupasında  derece elden  biniciler ödüllerini, Hastane Derindere Dış İlişkiler Kordinatörü İlknur Erdoğan’ın elinden aldı.

2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

28 Ağustos 2021 Cumartesi

29 Ağustos 2021 Pazar

70-75 Cm Kupası

75-80 Cm Kupası

1. Nazlı Doğa Demeli

1. Nazlı Doğa Demeli

2.Aslı Özoğuz

2.Sinem Deniz

3.Burcu Bilge

3.Zeynep Ersoy

4. Emir Ensari

4. Rasime Seçil Mert

5. Melis Demir

5. Nazlı Doğa Demeli

100 Cm Derindere Kupası

100 Cm Yeni Biniciler Türkiye Kupası Final

1. Deren Alkumru

1. Mahmut Kaan Doğan

2. Muhammet Fatih Çolak

2. İrem İnci Korur

3. Süleyman Ergün

3. Mehmet Özkoçak

4. Muhammet Fatih Çolak

4. Talha Onur Kopuk

5. Ayşegül Coşar

5. Azra Çapa

100 Cm Yeni Biniciler Türkiye Kupası 1. Ayak

110 Cm Derindere Kupası

1. Esmanur Özkoçak

1.Benhür Çavdarlı

2. Mahmut Kaan Doğan

2.Özhan Sezer

3. Mehmet Özkoçak

3.Süleyman Ergün

4. Elisnaz Uysal

4.Ayşegül Coşar

5. Talha Onur Kopuk

5.Fatih Yeter

110 Cm Kupası

120 Cm Kupası

1. Alin Yazıcı

1.Can İnce

2. Mina Aslı Karabatur

2.Mina Aslı Karabatur

3. Özhan Sezer

3.Can İnce

4. Eylül Karaduman

4.Doğa Karaduman

5. Benhür Çavdarlı

5.Güzin Serra Sengel

120 Cm Kupası

 

1. Can İnce

 

2. Sabriye Sevda Esirtgen

 

3. Güzin Serra Sengel

 

4. Alara Öney

 

5. Mert Kırık

 


2021 Yeni Biniciler Türkiye Kupası şampiyonu belli oldu

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi