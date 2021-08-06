2021 Türkiye şampiyonları, Kemer Country'de belli oluyor

6-8 Ağustos tarihlerinde kadın-yetişkin binicilerin, 28-29 Ağustos tarihlerinde yeni binicilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Türkiye Kupası Engel Atlama Yarışmaları, Türkiye Binicilik Federasyonu’nu tarafından Kemer Country Atlı Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından her yıl Özel Unvan Yarışmaları adı altında düzenlenen Engel Atlama Türkiye Kupası yarışmaları kapsamında iki gün boyunca 4’ü kupa, 4’ü teşvik yarışmaları olarak toplam 8 yarışma koşulacak.

Yarışmaların Medya Sponsorluğunu her yarışmada olduğu gibi Demirören Medya ve Radyo D üstlenirken, Sağlık Sponsorluğunu, güncel tıp teknolojisinin kullanıldığı tüm genel branşlarda gelişmiş tanı-tedavi üniteleri, modern tesisi ve dijital hastane modeli ile sağlık sektörüne yeni bir boyut kazandırmayı amaçlayan ve faaliyet gösterdiği her alanda kurumsal ve güvenilir hizmet anlayışıyla fark yaratan Derindere Hastanesi üstlenecek.

Yarışmalar her gün sabah saat 09:00’da başlayarak günün ilerleyen saatlerine kadar devam edecek.