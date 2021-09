2021 Türkiye Büyük Finali şampiyonu Galatasaray Espor oldu

Bu yıl Volkswagen Arena’da, sınırlı sayıda davetli seyirci ve basının katılımı ile gerçekleşen 2021 Türkiye Büyük Finali, Galatasaray Espor ile Nasr Esports arasındaki mücadeleye sahne oldu. Galatasaray Espor, 3-0’lık skorla kupanın ve yılın en iyi League Of Legends takımı unvanının sahibi olurken, finalin en değerli oyuncusu ise Galatasaray Espor’un orta koridor oyuncusu Onur Can “Bolulu” Demirol seçildi.



Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında, maçın başından itibaren kurdukları üstünlüğü karşılaşma boyunca devam ettiren Galatasaray Espor karşılaşmanın galibi oldu. İkinci maçta Galatasaray Espor, üst üste kazandıkları takım savaşlarının ardından Baron güçlendirmesini de alarak seride durumu 2-0’a getirmeyi başardı. Galatasaray, serinin üçüncü karşılaşmasında ise kaybettiği bir takım savaşına rağmen üstünlüğü kaybetmeyerek zafer ekranını da gördü ve TBF tarihinin en hızlı finallerinden birine imza attı.



Riot Games Türkiye & Ortadoğu Operasyon ve Prodüksiyondan Sorumlu Espor Müdürü Burcu Güzel, 2021 Türkiye Büyük Finali ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Öncelikle finale yükselmeyi başaran iki takımımızı da tebrik etmek isterim. Bugün soluksuz izlediğimiz karşılaşmalara şahit olduk ve uzun zamandır beklediğimiz espor atmosferini bir kez daha yaşadık. Mücadele ruhunu bizlere bir kez daha yaşatan tüm takım oyuncularımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu zorlu mücadeleden kupayla ayrılan Galatasaray Espor’u da kutluyorum. Dokuzuncusunu gerçekleştirdiğimiz Türkiye Büyük Finali’nde pandemi koşulları nedeniyle ekranları başında bu mücadeleye tanık olan herkese unutulmaz bir deneyim yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Takımlarımız ve LoLespor izleyicilerimize daha güçlü bir espor ekosistemi sunmak için çalışmaya devam ediyoruz. TBF atmosferinin ülkece yaşadığımız şu zor günlerde espor severlere bir nebze olsun gündemden uzaklaşarak heyecanı doyasıya yaşama imkanı sağladığını umut ediyorum.”



2021 Türkiye Büyük Finali ’ni değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin “Vodafone FreeZone olarak, ülkemizde esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor pazarına 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL’lik yatırım yaptık. 2018 yılından beri isim sponsorluğunu üstlendiğimiz Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde bir yılı daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her zamanki gibi birbirinden güzel mücadelelere tanık olduk. Ekranları başındaki milyonlarca gencimizin de katılımıyla bir kez daha büyük bir heyecan ve coşku yaşadık. Vodafone’lu gençler, Gamer ek paketlerimiz ve FreeZone Gaming portföyümüz ile Türkiye Büyük Finali’ni paketlerinden izleyerek heyecana ortak olma fırsatı buldu. Şampiyonluğu kazanan Galatasaray Espor’u ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünü alan Onur Can Demirol’u (Bolulu) kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.



2021 Türkiye Büyük Finali ile lig aşaması boyunca gösterdikleri başarıyı taçlandırarak yılın en iyi takımı olan Galatasaray Espor’un menajeri Berkalp Kaan Yılmazoğlu ise şampiyonlukları ile ilgili ‘’Öncelikle bugün burada olmaktan çok mutlu olduğumuzu ve Worlds’e gideceğimiz için de büyük bir heyecan duyduğumuzu söylemek isterim. Sezon başından beri tek hedefimiz şampiyon olmaktı ve oyuncularımızın bunu başardığını görmek bizler için çok gurur verici. Hepsi harika kişiliklere sahip ve şampiyonluğu sonuna kadar hakediyorlar. Şampiyon oluşumuzla aslında yeni bir dönem başlıyor. Şimdi Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi layığıyla temsil etmek için çalışacağız. Bizi sezon boyunca destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz.’’ açıklamalarında bulundu.