2021 Overwatch League 4.25 milyon dolar ödül havuzuyla başlıyor

2021 Overwatch Ligi, normal sezon için planlanan toplam 208 maçla önümüzdeki bahar başlıyor. Bunun yanı sıra turnuva boyunca farklı yarışmalar da olacak. Turnuva takvimi dört hafta sürecek karşılaşmalar ardından bir haftalık molanın yer aldığı aşamalarda gerçekleşecek. Takımlar doğu ve batı olmak üzere katılım bölgelerine göre ikiye ayrılacak. Her aşamada ise 4 eleme maçı oynanacak. Takımlar elemeler sırasında kazanılan League Points puanları ile finale çıkmak için mücadele edecek. Lig boyunca oyuncular 4.25 milyon dolarlık ödül havuzu için mücadele edecek.

2021 Overwatch League, 16 Nisan tarihinde Houston Outlaws ve Dallas Fuel maçıyla başlayacak. OWL yetkilileri, global pandemi süresince oyuncu ve ekiplerin sağlığı göz önünde bulundurularak hareket edileceğini açıklamıştı. Söylenenlere göre gerektiği takdirde turnuva formatı bölgesel turnuva modeline döndürülebilir.