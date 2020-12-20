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Haber Giriş: 20.12.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

2021 Kolombiya Bisiklet Turu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

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2021 Kolombiya Bisiklet Turu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi
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2021 Kolombiya Bisiklet Turu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Kolombiya Bisiklet Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 14 Şubat 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan organizasyonun, ülke ve dünya genelinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, salgının bu döneminde yeterli sağlık koşullarının yerine getirilmesinin çok zor olması gerekçesiyle bu yönde bir karar alındığı ve organizasyonun 2022 yılında devam edeceği kaydedildi.

Avustralya ve Malezya'da birçok yarışın da aynı gerekçeyle iptal edilmesinin ardından erkeklerde bisiklet sezonunun 21-27 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Birleşik Arap Emirlikleri (UAE) Turu'yla başlaması bekleniyor.

2021 Kolombiya Bisiklet Turu koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi

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