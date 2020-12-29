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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 22:22 | Son Güncelleme:

2021 Indian Wells Tenis Turnuvası, Kovid-19 nedeniyle ertelendi

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2021 Indian Wells Tenis Turnuvası, Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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2021 Indian Wells Tenis Turnuvası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen sert kort turnuvasının, 8-21 Mart tarihlerinde yapılamayacağı belirtildi.

Turnuvanın 2021 yılı içinde oynanabilmesi için Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile ortaklaşa çalışıldığı kaydedildi.

Bu yılın mart ayında düzenlenmesi planlanan 2020 Indian Wells Tenis Turnuvası da Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edilmişti

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