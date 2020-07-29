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Hürriyet
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Bisiklet
AA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:44,Son Güncelleme:

2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihleri değişti

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2021 Fransa Bisiklet Turu'nun tarihleri değişti
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Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu, gelecek yıl 26 Haziran-18 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), 2021'de düzenlenecek turun tarihlerinin, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile çakışma yaşanmaması için değiştirildiğini duyurdu.

Daha önce 2-25 Temmuz 2021'de yapılacağı açıklanan turun 26 Haziran-18 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Bu seneki Fransa Bisiklet Turu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 29 Ağustos-20 Eylül tarihlerine ertelenmişti.

2021 Fransa Bisiklet Turunun tarihleri değişti

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