MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
GeriDiğer 2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 02.05.2020 - 00:21,Son Güncelleme:

2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021 Dünya Badminton Şampiyonası 3 ay ertelendi
Abone Olgoogle-news

İspanya'nın Huelva kentinde düzenlenecek 2021 Dünya Badminton Şampiyonası'nın kasım ayına ertelendiği açıklandı.

Dünya Badminton Federasyonundan yapılan açıklamada, 2021'in ağustos ayında yapılması planlanan şampiyonanın 29 Kasım-5 Aralık 2021'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Ertelemenin, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları lle çakışma yaşanmaması için yapıldığı kaydedildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle