2020’nin izdüşümü

BU sezonun, Gaziantepspor’la birlikte deplasmanda hiç maç kaybetmeyen iki takımından biri olarak çıktı sahaya Sivasspor. Rıza Çalımbay’ın hanesinde de Sergen Yalçın’a karşı çalıştığı hiçbir takımda kaybetmemiş olma gibi ilginç bir istatistiği vardı.

Dengeli başlayan maçta ibre 18. dakikada şaştı. Top taca çıktı/çıkmadı tartışması sonrasında Ghezzal’in ortasında Güven Yalçın’dan geldi ilk gol. Güven’in bu sezon ilk golüydü. Tıpkı 2018 yılında, Beşiktaş formasıyla attığı ilk golün yine bu statta yine Sivasspor’a atılmış olması gibi.

ERDOĞAN’IN HAKLI iSYANI

Maçı televizyondan izleyenler arasında topun taca çıktığını görmeyen yok gibiydi. Taç çizgisi üzerinde bir kamera olsaydı ve pozisyonun kuşbakışı görüntüsünü görebilseydik daha rahat anlayabilirdik, ancak bu mümkün olmadığı için izdüşüm meselesinin içinden çıkamadık. Sahadaki ve VAR’ın başındaki hakemlerin kararı, her zamanki gibi, nihai oldu. Devre arasında hakeme pozisyonu telefondan göstermek isteyen Hakan Arslan itirazdan dolayı üst üste ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kalınca, Sivasspor hem golü yemiş hem o gol yüzünden 10 kişi kalmış oldu. Maç sonunda Erdoğan Yeşilyurt’un haklı isyanını izledik: “Sahada oynayan futbolcular ve teknik direktörler hariç herkes konuşuyor, biz konuşunca ceza geliyor.”

2-0 OLUNCA MAÇ BiTTi

İkinci gol, Dorukhan’ın ortasında Larin’in ayağından Samassa’nın kapattığı köşeden geldi. Maç o noktada iki takım için de bitti, skor Oğuzhan’ın attığı son golle netleşti.

Başka bir ülkede yaşasak hiç bilmeyeceğimiz kavramlar hakkında uzmanlık sınavı verdiğimiz ve yeni bir şey öğrenmeden geçemediğimiz haftaların sonuncusunda, 2020’yi kapamaya birkaç gün kala, ‘izdüşüm’ kavramını kattık bilgi dağarcığımıza.

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