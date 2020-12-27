2020’nin en çok izlenen espor etkinlikleri

2020 senesinin getirdiği global pandemi sebebiyle çevrimiçi etkinlikler sadece espor alanında değil bir çok farklı alanlarda da rağbet gördü. Pek çok espor markası da etkinliklerini büyük statlarda yapmak yerine çevrimiçi olarak gerçekleştirdi.

Bu yılın en çok izlenen çevrimiçi yayınları şu şekilde özetlenebilir:

League of Legends 2020 World Championship

League of Legends, dünyanın en çok izlenen sahnelerinden biri olmayı çevrimiçi turnuva formatına geçiş döneminde de sürdürmeyi başardı. Başından sonuna kadar Esports Chart’ın sağladığı bilgilere göre toplamda 139.000.000 milyon saatten fazla izlenen etkinlik, bu senenin en çok izlenen çevrimiçi espor etkinliği olmayı başardı. Bu sayıyla geçmiş senelerde 2019 Fortnite World Cup, The International 2019 ve geçen senin League World Championship etkinliklerinden daha fazla izlenmiş oldu.

Free Fire Continental Series Asia Opening Round

Bu sene insanların evlere kapanmasıyla birlikte en ulaşılabilir oyun konumundaki mobil oyunlar da aktif kullanıcı sayısında büyük bir pik yaptı. Bu etki mobil espor turnuvalarında da aynı seyri izledi. Özellikle doğu marketinde oldukça popüler olan Free Fire, oyuncu sayısı yanında turnuva izleyici sayısında da byük bir artış gördü. 29 Kasım’da gerçekleşen Final yayınında anlık izleyici sayısı yine Esports Chart’ın verilerine göre 2.500.000’a ulaştı. Genel izleyici sayısı ise 828,000 seviyesinde seyretti.

IEM Katowice 2020

IEM Katowice 2020, COVID 19 salgınının başlarına denk gelen ve çevrimiçi gerçekleştirilen ilk turnuvalardan oldu. Etkinlik toplamda 18.000.000’dan çok izlendi. Turnuvanın final maçında G2 Esports ve Natus Vincere’in mücadelesi sırasında izlenme sayısı maksimum 1.000.000’u buldu. Bundan sonra turnuvaların çevrimiçi ilerleyeceği sinyallerini veren IEM Katowice şu an için önümüzdeki sene de çevrimiçi gerçekleşecek gibi görünüyor.

Bununla birlikte birinci şahıs nişancı oyunu CS:GO da 2020 senesi boyunca turnuvaların çevrimiçi gerçekleştirilebilmesi yönünde gelişti.

2020 LCK Regional Finals

League of Legends’ın Güney Kore bölgesel ligi LCK de diğer global turnuvalardan geri kalır bir performans sergilemedi. Üç gün süren maçlar boyunca ortalama izleyici sayısı 500.000 civarında kaydedildi. T1 ve Gen.G’nin oynadığı final maçında ise izleyici sayısı 1.000.000’u geçti.

League of Legends’ın daha küçük bölgesel etkinlik ve turnuvaları da büyük izlenme sayıları gördü.