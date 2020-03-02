2020'de Avrupa'nın kralı Galatasaray!

Sarı kırmızılılar, Türkiye’de ve Avrupa’nın 5 büyük liginde 2020 yılı içerisinde kendi ligindeki tüm maçlarını kazanan tek takım oldu...

Sarı kırmızılıların bu alandaki tek rakibi Liverpool, önceki gün Watford’a deplasmanda 3-0’lık skorla yenilerek bu unvanını yitirmişti. Kazanma serisini 8 maça yükselten Galatasaray, kendi rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

Sarı kırmızılı takım, 1987-1988 sezonunun son 9 haftası ile 1988-1989 sezonun ilk 3 haftası olmak üzere üst üste 12 maçta rakiplerine puan şansı tanımamıştı.





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