2020 yılında spor dünyasında kaybettiklerimiz... Acı dolu bir yıl!

Zaten pandemiyle birlikte zor olan 2020, kaybettiğimiz efsane isimlerle daha da acı dolu bir yıl oldu. Spor dünyasından birçok isim maalesef bu yıl aramızdan ayrıldı...

Ayrılıkları hepimizi derinden etkileyen, asla unutmayacağımız efsaneler şöyleydi...

KOBE BRYANT'IN HELİKOPTER KAZASI

Yılın ilk şokunu 26 Ocak'ta yaşamıştık. NBA'in ve Los Angeles Lakers'ın efsane oyuncusu Kobe Bryant, 41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Kobe Bryant'ın 13 yaşındaki kızı Gianna da yaşamını yitirmişti. Bu ölümün ardından tüm spor dünyası yasa boğulurken şoku uzun süre üstümüzden atamamıştık.

FUTBOL DÜNYASININ ACI KAYBI: MARADONA

Diego Armando Maradona... Kimilerine göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusuydu. 60 yaşında hayatını kaybettiği haberi tüm dünyayı şoke etti. kalp ve akciğer problemi nedeniyle hayatını kaybeden futbol efsanesi için dünyanın her yerinde anma törenleri gerçekleştirildi, ülkesi Arjantin'de ulusal yas ilan edildi. Efsanesi olduğu Napoli'nin stadının ismi de Diego Armando Maradona Stadyumu olarak değiştirildi.

TRABZONSPOR EFSANESİYDİ...

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'i de maalesef geçtiğimiz günlerde kaybettik. Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerini yapan Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

2020'de kaybettiğimiz bir başka isim İtalya'nın efsane futbolcularından Paolo Rossi oldu. İtalya ile Dünya Kupalarına damga vuran Rossi, 64 yaşında aramızdan ayrıldı.

TÜRK SPOR MEDYASININ ACI YILI: EMRE VE DİLAY...

Türk spor medyası için de çok acı bir yıl oldu. Uzun süredir kanser tedavisi gören spor spikeri Emre Gönlüşen, 9 Ağustos tarihinde hayatını kaybetti. Güler yüzü ve neşesi ile herkesin sevdiği bir isim olan Emre Gönlüşen, henüz 42 yaşındaydı...

Uzun süredir kanser tedavisi gören Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer de 2020'de hayatını kaybetti. Henüz 32 yaşında kaybettiğimiz Dilay Kemer'in vefat haberi tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti.

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AVRUPA'DA OYNAYAN İLK TÜRK BASKETBOLCUYDU...

Türk basketbolunun efsane isimlerinden Yalçın Granit de 1 Kasım tarihinde aramızdan ayrılan isimlerden oldu. Avrupa'da oynayan ilk Türk oyuncu olma unvanını alan efsane basketbolcu, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularından Papa Diop da 2020'de aramızdan ayrılan isimlerden oldu. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye'ye karşı da oynayan Diop, uzun bir süredir kanser tedavisi görüyordu ve 42 yaşında hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜSÜN ARAMIZDAN ALDIKLARI...

Koronavirüs nedeniyle de spor dünyasında birçok kayıp yaşandı. Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Otto Bariç, koronavirüse yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de oynayan, ardından Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüpleri çalıştıran Radomir Antic de yine pandeminin aramızdan aldığı isimlerden oldu. Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz da koronavirüs olduktan sonra hayatını kaybetmişti.

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NBA'İN EFSANE KOÇU

NBA'de Utah Jazz'ın efsane koçlarından Jerry Sloan da 2020 yılında vefat etti. Kariyerinde sadece Utah da çalışan Sloan, NBA'in en çok maç kazanan koçlarından birisiydi...

Aralık ayında futbol dünyası yine acı bir kayıp verirken Fransız teknik direktör Gerard Houllier, 73 yaşında hayatını kaybetti. Houllier, kariyerinde Liverpool ve Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

TANIMASAK DA MİLYONLARIN SEVDİĞİ İSİM TSİGALKO

Ve Maxim Tsigalko. Tanımasak da görmesek de o bizim için bir CM efsanesiydi. Oyunu oynayanların çoğunun transfer ettiği ve tanımasa da çok sevdiği bir isimdi. Gerçek hayatta ise oyundaki kadar etkili bir kariyeri olmamıştı. 37 yaşında hayatını kaybetti...

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