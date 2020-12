2020 yılı, A Milli Futbol Takımı için iyi geçmedi

Geride kalan yıl 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılma hakkı elde eden ay-yıldızlı ekip, 2020'de ise oynadığı 8 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi.



Söz konusu müsabakalarda 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan milli takım, 12 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 14 gol gördü.



- İlk maçı eylülde oynadı



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesi sonrasında A Milli Futbol Takımı, yılın ilk 8 ayında maç oynayamadı.



İlk karşılaşmasını UEFA Uluslar Ligi'nde 3 Eylül'de Sivas'ta Macaristan oynayan Türkiye, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı ve grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.



- UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi'ne düştü



Geçen yıl UEFA'nın format değişikliğine gidip ligden düşmeyi kaldırmasının ardından B Ligi'nde kalabilen ay-yıldızı ekip, bu yıl C Ligi'ne düştü.



Milli takım, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Rusya, Macaristan ve Sırbistan ile mücadele etti.



Ay-yıldızlı ekip, grup maçlarına sahasında 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başladı. Sonraki 3 karşılaşmada sırasıyla deplasmanda Sırbistan ile 0-0, Moskova'da Rusya ile 1-1 ve İstanbul'da Sırbistan ile 2-2 berabere kalan milliler, gruptaki ilk ve tek galibiyetini İstanbul'da oynanan maçta Rusya'yı 3-2 yenerek elde etti. Bu maçta Rusya 1-0 öndeyken, 24. dakikada Semenov'un gördüğü kırmızı kart sonrası 66 dakikayı 10 kişi oynadı.



Türkiye, grubun son maçında da Macaristan'a 2-0 kaybetti, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda grubunu 6 puanla tamamladı.



Ay-yıldızlı ekip, aynı puana sahip Sırbistan'ın ikili averajda gerisinde olduğu için son sırada kaldı ve C Ligi'ne düştü.



- Özel maçlarda galibiyet yok



A Milli Takım, 2020 yılında iki de hazırlık maçı oynadı.



Ay-yıldızlı ekip, dünya futbolunun güçlü takımlarından Almanya ve Hırvatistan ile karşı karşıya geldi.



Söz konusu iki maçta 6 gol atan Türkiye, kalesinde de 6 gol gördü.



Türkiye, ilk hazırlık maçında Almanya ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Milli takım, üç kez geriye düştüğü maçta Ozan Tufan, Efecan Karaca ve Kenan Karaman'ın golleriyle sahadan beraberlikle ayrıldı.



Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise Hırvatistan'ı İstanbul'da konuk etti. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Cengiz Ünder'in golleri, Hırvatistan karşısında A Milli Takım'a 3-3 beraberliği getirdi.



- Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz belli oldu



A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki rakipleri, 7 Aralık'taki kura çekiminde belli oldu.



Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.



Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ilk maçını 24 Mart 2021'de sahasında Hollanda ile oynayacak. Milli takım, gruptaki son maçında ise 16 Kasım 2021'de deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

