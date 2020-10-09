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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 17:36 | Son Güncelleme:

2020 yazında dünyadaki transfer harcaması yüzde 32 azaldı!

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2020 yazında dünyadaki transfer harcaması yüzde 32 azaldı!
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Dünyadaki futbol kulüplerinin 2020 yazında yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı.

FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-5 Ekim 2020 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama, 3,92 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 3 yaz transfer döneminde de 5 milyar dolar barajı aşılmıştı. 2019'da 5,8 milyar, 2018'de 5,26 milyar, 2017'de ise 5 milyar dolar harcandı.

Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2019'a oranla yüzde 18,3 azalarak 7 bin 424'e düştü. Bonservis bedeli ödenerek yapılan transfer sayısı da bin 623'ten bin 222'ye geriledi.

 

 

2020 yazında dünyadaki transfer harcaması yüzde 32 azaldı

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