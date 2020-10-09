2020 yazında dünyadaki transfer harcaması yüzde 32 azaldı!
Dünyadaki futbol kulüplerinin 2020 yazında yaptığı transfer harcaması, önceki yıla göre yüzde 32,4 azaldı.
FIFA Transfer Eşleştirme Sistemi'nden (TMS) faydalanılarak hazırlanan rapora göre, 1 Haziran-5 Ekim 2020 döneminde dünya çapında transfer için yapılan harcama, 3,92 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki 3 yaz transfer döneminde de 5 milyar dolar barajı aşılmıştı. 2019'da 5,8 milyar, 2018'de 5,26 milyar, 2017'de ise 5 milyar dolar harcandı.
Küresel ölçekte gerçekleşen transfer sayısı, 2019'a oranla yüzde 18,3 azalarak 7 bin 424'e düştü. Bonservis bedeli ödenerek yapılan transfer sayısı da bin 623'ten bin 222'ye geriledi.
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