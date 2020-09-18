Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. yarışı Türkiye Rallisi Muğla'nın Marmaris ilçesinde start alacak. Yaklaşık 6 ay ara verilen WRC'nin, 5. ayağında dünyanın önemli otomobil sporcuları toplam 707 kilometrelik zorlu parkurda, 3 gün boyunca Marmaris ve Datça bölgelerindeki 12 özel etapta dereceye girmek için mücadele edecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayesine alınan 2020 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. yarışı Türkiye Rallisi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla düzenlenecek.



2020 Türkiye Rallisi saat kaçta hangi kanalda başlıyor?



Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilecek olan ralli, TRTSpor2 ekranlarından canlı olarak motor sporları ve ralli sevenlere sunulacak.



Türkiye Rallisi canlı yayın programı şu şekilde:



- Cuma 17.00 İçmeler (Canlı)

- Cuma 23.15 (Gün Özeti)

- Cumartesi 10.00 Datça 1 (Canlı)

- Cumartesi 16.00 Datça 2 (Canlı)

- Cumartesi 01.35 (Gün Özeti)

- Pazar 09.00 Marmaris 1 (Canlı)

- Pazar 13.00 Marmaris 2 (Canlı)

- Pazar 01.50 (Gün Özeti)



Ogier ve Loeb'in yanı sıra önemli pilotlar yarışacak



Kariyerinde 7. dünya şampiyonluğunu hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında lider durumda.



Üst üste 9 dünya ralli şampiyonluğu yaşayan bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Türkiye'de bir kez daha yarışacak. Hyundai Motorsport adına yarışan ve 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de mücadele edecek Fransız ralli pilotu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi'ni kazanmıştı.



WRC Türkiye Rallisi öncesinde Elfyn Evans 70 puanla ikinci, Ott Tanak 66 puanla üçüncü sırada yer alırken Kalle Rovanpera (55) ve Thierry Neuville (42) ilk 3'ü takip ediyor.



Türk pilotlar da derece için ter dökecek



Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye'yi WRC3 kategorisinde temsil edecek.



Adus Motorsport takımında yarışan Yağız Avcı, sınıfında 6. kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.

Castrol Ford Team Türkiye Takımı da rallide yerini alacak. Türk ralli sporuna genç yetenekleri kazandırmak amacıyla organizasyonunu baştan aşağı yenileyen takımda, genç pilotlar Ali Türkkan ile Can Sarıhan da yarışacak. Emre Hasbay ve Ümitcan Özdemir de zorlu yarışta mücadele verecek.



Ali Türkkan-Onur Aslan ikilisi, Ford Fiesta Rally4 ile yarışacak. Emre Hasbay ise co-pilot Candaş Uzun ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda yarışacak. Can Sarıhan ise bu yıl co-pilot Afşin Baydar ile Ford Fiesta R2T'nin koltuğunda mücadelesini verecek.

Takıma geçen yıl Türkiye ralli şampiyonluğunu kazandıran 4 çeker Fiesta R5'in koltuğunda bu yıl Ümitcan Özdemir ile co-pilotu Batuhan Memişyazıcı ikilisi oturacak.



Organizasyon, 155 televizyon kanalından canlı yayınlarla tüm dünyaya ulaştırılacak.

2020 Türkiye Rallisi, 20 Eylül Pazar günü Marmaris Asparan mevkisinde yer alan servis parkta ödül töreni ile son bulacak.