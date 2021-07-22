2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda tarihi bir futbol maçı! Brezilya'nın Almanya karşısında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

BREZİLYA

- A Takımı, Copa America finalinde Arjantin'e 1-0 kaybeden Brezilya'da, o kadrodan Richarlison da olimpiyatlar için çağrılan kadroda yer alıyor.

- Richarlison dışında göze çarpan isimlerin başına, kaptan Dani Alves'i yazabiliriz. Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG derken ülkesine dönen ve Sao Paulo forması giyen 38 yaşındaki isim, olimpiyat takımının kaptanlığını yapıyor.

- Flamengo'dan Real Madrid'e büyük umutlarla gelen ama gelişimini tamamlaması için Dortmund'a kiralanan Reinier, bu turnuva ile birlikte çıkış gösterebilir.

- Aston Villa'dan Douglas Luiz, Zenit'ten Malcom ve Arsenal'den Gabriel Martinelli dikkat çeken diğer isimler...

ALMANYA

- Max Kruse ve Maximilian Arnold önderliğindeki Almanya ise, Olimpiyat Oyunları'na, ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giymiş Stefan Kuntz kontrolünde geliyor.

- Almanya'nın son hazırlık maçına "ırkçılık" damgasını vurmuştu. Jordan Torunarigha, Honduraslı rakibinin ırkçı söylemine maruz kaldığı için mücadele 85. dakikada skor 1-1'ken terk edildi.

- Kuntz maçtan sonra; "Oyuncularımızdan biri ırkçılığa maruz kaldığında oynamaya devam etmek bir seçenek değildir..." demişti.

- Kruse ve Arnold dışında, Hoffenheim'da parlayıp 2 sezon önce Leverkusen'e transfer olan Nadiem Amiri de dikkat çekiyor.

- Kalede geçen sezon Freiburg'un 1 numarası olan, yeni sezonda Stuttgart forması giyecek olan Florian Müller oynayacak.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Turnuva öncesi hazırlığını Sırbistan'da yapan Brezilya'nın, orada oynadığı 3 maçta da 2.5 gol barajı aşıldı. (3 maç - 13 gol)

- Max Kruse, Almanya Bundesliga'da geçen sezon 16 gole katkı (11 gol - 5 asist) yaparken; Maximilian Arnold ise 10 gol katkısı (3 gol - 7 asist) ile sezonu tamamladı.

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%37'lik kesim olimpiyatlarda rahat bir futbol ortamı olacağını, dolayısıyla en az 3 gol göreceğimizi düşünüyor...

%23'lük kesim ise "Brezilya kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş ve kadro kalitesi Almanya'dan biraz daha iyi durumda olan Sambacılar'a güveniyor.

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Nisan 2015'e gidelim, Max Kruse'den adrese teslim bir pas! Borussia Mönchengladbach günleri...