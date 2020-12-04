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Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin zararı 2,8 milyar dolar

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2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin zararı 2,8 milyar dolar
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, organizatörlere 2,8 milyar dolar zarar ettirecek.

Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle oyunların bir yıl ertelenerek 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesinin, ekonomik yönden önemli bir maliyete yol açtığı belirtildi.

Yapılan hesaplamalara göre, oyunların ertelenmesinin maliyeti, 2,8 milyar doları bulacak. Bu zararın 1,15 milyar dolarlık kısmını Tokyo Metropol Hükümeti, 991 milyon dolarını Tokyo Olimpiyat Komitesi, 682 milyon dolarını ise hükümet ödeyecek.

2020 Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesinin zararı 2,8 milyar dolar

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