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Tokyo2020
Haber Giriş: 07.08.2021 - 18:26 | Son Güncelleme:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek voleybolunda altın madalyayı Fransa aldı

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek voleybolunda altın madalyayı Fransa aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek voleybolunda altın madalyanın sahibi Fransa oldu.

Ariake Arena'daki final maçında Fransa-Rusya Olimpiyat Komitesi'yle karşılaştı.

İlk iki seti Fransa, 25-23 ve 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Maça tutunan Rusya Olimpiyat Komitesi diğer iki seti 25-21'lik sonuçlarla aldı ve finale 2-2'lik dengeyi getirdi.

Çekişmeli geçen son seti 15-12 alan Fransa, voleybolda tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını altın olarak elde etti.

Rusya Olimpiyat Komitesi ise gümüş madalyada kaldı.

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