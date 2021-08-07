2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları erkek voleybolunda altın madalyayı Fransa aldı
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 15'inci gününde erkek voleybolunda altın madalyanın sahibi Fransa oldu.
Ariake Arena'daki final maçında Fransa-Rusya Olimpiyat Komitesi'yle karşılaştı.
İlk iki seti Fransa, 25-23 ve 25-17 alarak 2-0 öne geçti. Maça tutunan Rusya Olimpiyat Komitesi diğer iki seti 25-21'lik sonuçlarla aldı ve finale 2-2'lik dengeyi getirdi.
Çekişmeli geçen son seti 15-12 alan Fransa, voleybolda tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını altın olarak elde etti.
Rusya Olimpiyat Komitesi ise gümüş madalyada kaldı.